Lacrosse-Nachwuchs trainiert in Mainz

Die Sportart Lacrosse wird eigentlich viel in Nordamerika gespielt, aber auch in Deutschland wird sie immer beliebter. Trotzdem gibt es für Fans des Sports bisher nur wenige Standorte, an denen man Lacrosse trainieren kann. Einer davon befindet sich in Mainz. Dort fanden in diesem Jahr die Deutschen Jungendmeisterschaften statt. SWR-Reporter David Luding hat mit dem Lacrosse-Nachwuchs in Mainz gesprochen.