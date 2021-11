Seit Freitagabend sind 17 US-Maschinen auf der Airbase in Ramstein gelandet. An Bord insgesamt mehr als 2.000 Menschen, die Afghanistan verlassen mussten, aus Angst um ihr Leben. Die Hilfs bereitschaft in der Pfalz ist groß, dort wurde schon am Freitag Essen gekocht für die erschöpften Menschen. mehr...