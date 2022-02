Fassungslosigkeit nach Gewalttat

per Mail teilen

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten herrscht Bestürzung und Trauer weit über die Region hinaus. Vor allem natürlich in den Dörfern, aus denen die jungen Polizisten stammten: in Freisen zum Beispiel im Nordosten des Saarlandes. Dort engagierte sich der 29-Jährige, der getötet wurde, in einem Sportverein.