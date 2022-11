Urteil Polizistenmorde Kusel, Dreyer und Ebling im Ahrtal

per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:59 Uhr Das war's schon wieder für heute! Wow, die Zeit verging wie im Flug. Das war es schon wieder für diesen Mittwoch mit unserem RLP-Newsticker am Morgen! Noch ein schneller Blick auf unser Fussball-Quiz von vorhin. Die richtige Lösung ist: England und Schottland bestritten vor genau 150 Jahren das allererste Fussball-Länderspiel. In Glasgow stand es damals am Ende 0:0. So, ich sag Tschüss und Danke fürs Folgen. Morgen ist mein Kollege Fridolin Skala für euch da und bringt euch auf den aktuellen Stand.

9:29 Uhr Quiz: 150 Jahre Länderspiele im Fußball Die Fußball-WM in Katar ist beim letzten Gruppenspieltag angekommen. Deutschland spielt morgen gegen Costa Rica und hofft noch auf den Achtelfinaleinzug. Doch lasst uns heute erstmal 150 Jahre zurückblicken. Denn auf den Tag genau vor 150 Jahren gab es das allererste Fußball-Länderspiel. Die Partie endete torlos. Doch wer spielte da gegeneinander? Wisst ihr es? Wer bestritt das allererste Fußball-Länderspiel heute vor 150 Jahren? Deutschland Schottland Italien England irrelevant: Deutschland

richtige Antwort: Schottland

irrelevant: Italien

richtige Antwort: England Die gegebene Antwort ist

8:57 Uhr 74 Jahre alter Kühlschrank ausgetauscht Gestern Abend war für den ältesten Kühlschrank aus dem Kreis Südliche Weinstraße Schluss. Die Kreisverwaltung hatte vor dem Hintergrund der hohen Energiekosten bei "alten" Modellen einen Wettbewerb gestartet und den ältesten Kühlschrank gesucht, um ihn durch einen neuen, energiesparenden, kostenlos zu ersetzen. Auf unserem Instagram-Kanal sah das dann so aus: 74 Jahre alter Kühlschrank ausgetauscht

8:14 Uhr Pflegetag-RLP beginnt Die Pflege enger Angehöriger oder auch anvertrauter Menschen beispielsweise in Pflegeheimen ist nicht hoch genug zu würdigen! Oder was meint ihr? Schreibt mir gerne eure Meinung und mögliche Erfahrungen per Mail: rlp-newsticker@swr.de Heute trifft sich die Pflegekammer Rheinland-Pfalz nach langer Corona-Pause wieder mal zu ihrer Fachtagung in der Mainzer Rheingoldhalle. Thema dabei auch: Die aktuell in Deutschland fehlenden rund 200.000 Pflegekräfte.

Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Kaiserslautern berichten über ein Modell gegen Pflegekräfte-Mangel in der Westpfalz: Kaiserslautern Projekt am Westpfalz-Klinikum Mit Flex-Modell gegen Pflegekräfte-Mangel Pflegekräfte sind rar und entsprechend gesucht. Das Westpfalz-Klinikum hat dabei ein neues Konzept: Ein sogenanntes Flexteam soll die Beschäftigten entlasten und zugleich neue dazugewinnen. mehr... 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:42 Uhr Der Blick in die Welt Was ist außerhalb unseres schönen Bundeslandes in der Nacht passiert und was steht heute noch an? Knapp zwei Jahre nach der Erstürmung des US-Capitols hat ein Gericht in Washington den Gründer der rechtsextremen US-Miliz Oath Keepers schuldig gesprochen - und zwar der aufrührerischen Verschwörung. Damit drohen Stewart Rhodes bis zu 20 Jahre Haft. Das Strafmaß wird noch verkündet. Unsere Korrespondentin Nina Barth berichtet aus Washington: Darüber berichtete SWR 3 am 30.11.2022 um 5h. Der Kurznachrichtendienst Twitter geht eigenen Angaben zufolge nicht mehr gegen Falschmeldungen im Zusammenhang mit Corona vor. In China hat die politische Führung des Landes angesichts der größten Protestwelle seit Jahrzehnten ein energisches Vorgehen gegen Unruhen angekündigt. Die Proteste der Menschen in China richtet sich gegen die Null-Covid-Strategie der Regierung mit Lockdowns, Zwangsquarantäne und Massentests. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat mit Blick auf das geplante neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz eine andere Haltung gegenüber Migrantinnen und Migranten gefordert. "Wir dürfen Fachkräfteeinwanderung nicht einfach bürokratisch hinnehmen wie in der Vergangenheit, sondern wir müssen sie massiv wollen", sagte Heil im Interview mit dem SWR-Hauptstadtstudio. Die Bundesregierung will heute die Eckpunkte für das künftige Fachkräftezuwanderungsgesetz beraten. Die Nato hat der Ukraine weitere Hilfe zugesagt - beim Widerstand gegen die russischen Angriffe, beim Schutz der Bevölkerung und beim Wiederaufbau der Energie-Infrastruktur. Die Unterstützung werde so lange wie nötig geleistet, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Nato-Außenminister bei ihrem Treffen in Bukarest.

7:12 Uhr Keine Lichterfahrt im Ahrtal Im vergangenen Jahr fuhren rund 1.500 Traktoren und andere Fahrzeuge mit Weihnachtsbeleuchtung durch das Ahr-Flutgebiet - als Zeichen der Hoffnung für die Betroffenen. In diesem Jahr wird es nun keine Wiederholung der Lichterfahrt geben. Die Organisatoren sagen unter anderem, es gebe von Seiten Verantwortlicher und von Vereinen im Ahrtal wenig Feedback und Interesse.

6:49 Uhr Starttermin für 49-Euro-Ticket gefunden Wer es von euch gestern Abend nicht mehr mitbekommen hat: Es gibt eine Einigung zum Start des 49-Euro-Tickets. Zumindest haben sich die Verkehrsministerinnen- und Minister von Bund und Ländern bei ihrer Sondersitzung auf einen Anfangstermin festgelegt. Demnach soll das viel diskutierte Ticket spätestens zum 1. April 2023 kommen. Hoffentlich kein Aprilscherz, denn die Finanzierungsfrage ist weiterhin nicht endgültig beantwortet. Was das bundesweite ÖPNV-Ticket beispielsweise der Eifel bringen würde, hat sich mein Kollege Ansgar Zender mal angeschaut: Video herunterladen (12,5 MB | MP4)

6:15 Uhr Das Wetter im Land an diesem Mittwoch Trübe wird das Wetter heute in Rheinland-Pfalz. Es bleibt den ganzen Tag überwiegend bewölkt, zeitweise gibt es Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und acht Grad. Nur die Menschen am Oberrhein dürfen sich über ein Grad mehr freuen. In der Nacht zum Donnerstag können die Temperaturen in den höheren Lagen unter Null fallen - Obacht also, wer sehr spät oder sehr früh unterwegs ist, es könnte stellenweise glatt werden. Video herunterladen (4,6 MB | MP4)

6:04 Uhr Das erwartet uns in Rheinland-Pfalz heute Verschaffen wir uns doch erstmal einen Überblick: DAS Thema des Tages aus Landessicht dürfte das Urteil im Prozess um die getöteten Polizisten bei Kusel werden. Angeklagt vor dem Landgericht Kaiserslautern sind zwei Männer. Wir erinnern uns: Bei einer Kontrolle auf einer Landstraße bei Kusel werden Ende Januar eine Polizeianwärterin und ein Polizist erschossen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass einer der jetzt angeklagten Männer dafür verantwortlich ist und mit der Tat Jagdwilderei vertuschen wollte. Der Fall in der Westpfalz hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Das Urteil soll gegen 10:30 Uhr fallen. Ministerpräsidentin Dreyer und Innenminister Ebling besuchen das Ahrtal Die Menschen im von der Flut im vergangenen Jahr schwer getroffenen Ahrtal bauen ihre Heimat wieder auf. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling (beide SPD) kommen heute an die Ahr, um sich ein Bild der Lage zu machen. Geplant sind Treffen unter anderem mit der Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand (parteilos), und mit Vertretern aus den Verbandsgemeinden Altenahr und Adenau sowie der Städte Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig. Bad Neuenahr-Ahrweiler Treffen mit Ortsbürgermeistern an der Ahr Dreyer übergibt Förderbescheide für Wiederaufbau im Ahrtal Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling (beide SPD) haben am Mittwoch mit mehreren Ortsbürgermeistern an der Ahr über den weiteren Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe beraten. mehr... 13:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Größter Pflegekongress im Südwesten kehrt nach drei Jahren zurück Wie kann und soll Pflege aussehen - derzeit und in der Zukunft? Mit diesem Thema befasst sich ab heute nach langer Corona-Pause der nach Angaben der Veranstalter größte Pflegekongress im Südwesten. Veranstaltungsort ist die Mainzer Rheingoldhalle.