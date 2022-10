Doppelmord bei Kusel: Mithäftling belastet Hauptangeklagten

18 Verhandlungstage hat es im Prozess um die beiden in Kusel erschossenen Polizisten bereits gegeben. Jetzt scheint ein Ende absehbar. Das Urteil soll am 30. November verkündet werden, darauf haben sich die Prozessbeteiligten am Landgericht Kaiserslautern geeinigt. Am Mittwoch hat dort ein Mithäftling des Hauptangeklagten ausgesagt.