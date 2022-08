Kurzarbeitergeld läuft aus - Kosten laufen weiter

Ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal läuft in vielen Betrieben noch nichts so wie vorher. Viele Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Doch das Kurzarbeitergeld, das der Bund bezahlt, läuft nun erstmal aus. Übergangsregeln sind kaum in Sicht. Nun kommen - unter anderem auf die Kliniken in Bad Neuenahr - hohe Kosten zu.