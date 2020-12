Wer in diesem Jahr aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kurzarbeit musste, der sollte an seine Steuererklärung denken, denn diese ist verpflichtend und birgt eine Besonderheit.

Viele Menschen in Rheinland-Pfalz haben 2020 unter der Corona-Pandemie gelitten. Diejenigen, die selbst erkrankten, aber auch viele andere, deren Leben sich durch die Maßnahmen zur Bekämpfung veränderten. Ob im Privaten mit Kontaktbeschränkungen oder im Beruflichen durch Geschäftsschließungen und Kurzarbeit. Diese hat auch Auswirkungen auf die Steuererklärung, von der viele Betroffenen nichts wissen. Zum einen sind Arbeitnehmer, die 2020 in Kurzarbeit waren oder sind, verpflichtet, eine Steuererklärung zu machen, wie Gilbert Skrebutis, Geschäftsführer des Lohnsteuerberatungsverein Rheinland-Pfalz im Gespräch mit dem SWR betont. Komplexe Rechnung um die tatsächliche Einkommenssteuer zu ermitteln Doch der entscheidendere Punkt sei der Progressionsvorbehalt. Im deutschen Steuerrecht wird die Einkommenssteuer anhand des Prinzips der leistungsgerechten Besteuerung ermittelt. Dass heißt, die Höhe der Einkommenssteuer ist an die Höhe des Einkommens angepasst. Kurzarbeitergeld ist eine staatliche Sozialleistung, die zunächst steuerfrei ist, erklärt Skrebutis. Jedoch wird bei der Ermittlung der Einkommenssteuer das ganze Einkommen zusammengerechnet und der Steuersatz ermittelt. Dieser wird dann auf die steuerpflichtigen Einkünfte angewendet. Wenn also zum Beispiel ein alleinstehender Mensch 2020 50.000 Euro im Jahr durch regulären Lohn erhalten hat, würden darauf im Durchschnitt 12.141 Euro Einkommenssteuer erhoben. Kommen noch 20.000 Euro Kurzarbeitergeld hinzu, würden die 70.000 Euro als Einkommen gerechnet und man käme auf 20.436 Euro Einkommenssteuer und einem Progressionssteuersatz von 29,1942 Prozent. Dieser wird auf die 50.000 Euro zu versteuerndem Einkommen gerechnet, womit eine Steuerlast von 14.597 Euro entstehen würde. Das macht eine Differenz von 2.456 Euro oder 12,28 Prozent. Keine klare Kommunikation dieser Regelung Auch Frank Götz, Steuerberater und Vorstandsmitglied des Steuerberaterverbands Rheinland-Pfalz, hat die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, die das erste Mal "steuerbefreite Lohnersatzleistungen" bekommen, dies nicht wissen und bei der Steuererklärung überrascht werden. Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog. Er sieht das Versäumnis bei der Politik: "Für einen Laien wurde das nicht kommuniziert." Gerade für Beschäftigte im Niedriglohnsektor könne das zu Schwierigkeiten führen. Wenn das Einkommen schon für die Lebenshaltungskosten aufgewendet werden müsse und dann der verminderte Satz des Kurzarbeitergeldes zu Engpässen führe, gäbe es kaum Möglichkeiten, Geld für die Steuer wegzulegen. Forderung: Politik soll Progressionsvorbehalt aussetzen Götz und auch Gilbert Skrebutis vom Lohnsteuerberatungsverein würden sich wünschen, dass der Progressionsvorbehalt vom Gesetzgeber ausgesetzt werden würde. "Das ist die fairste und unbürokratischste Lösung für alle", so Götz. Beide rechnen mit vermehrten Anfragen, spätestens, wenn die Arbeitnehmer eine Aufforderung bekommen, ihre Steuererklärung einzureichen. Dabei hätten laut Götz die Steuerberater schon jetzt sehr viel mehr Arbeit wegen der Hilfen für Selbstständige. Es sei somit auch für sie hilfreich, wenn der Progressionsvorbehalt ausgesetzt werden würde, sagt Skrebutis.