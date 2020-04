In den vergangenen Wochen haben rund 19.000 Firmen in Rheinland-Pfalz Kurzarbeit angemeldet. Die Arbeitsagentur bewertet die Zahl dennoch positiv.

Da die Daten zu den Kurzarbeit-Anzeigen wöchentlich ausgezählt werden, bezieht sich die Höhe der Anträge auf die Zählung vom 27. März 2020. Zum Vergleich: Im Januar 2020 gingen in Rheinland-Pfalz lediglich 52 Anzeigen ein.

Handwerksbetriebe in Rheinland-Pfalz kämpfen um ihre Existenz Viele Menschen in Rheinland-Pfalz machen sich in diesen Tagen große Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Für einige Unternehmen geht es um die Existenz. Auch für Friseurmeister Sven Rotfuchs aus Landstuhl.

"Die Unternehmen versuchen, wie 2008/2009 in der Finanz- und Wirtschaftskrise, ihre Beschäftigten im Unternehmen zu halten - mit Kurzarbeit, die genau dafür da ist, Arbeitslosigkeit zu vermeiden", heißt es in der Pressemitteilung der Bundesagentur für Arbeit (BA). Deshalb sei es gut, dass so viele Unternehmen jetzt davon Gebrauch machen.

Es seien neben der Industrie viele Dienstleistungsbereiche betroffen. "Die Folgen der Corona-Wirkungen am Arbeitsmarkt treffen Geschäfte, Cafés, Arztpraxen, sie treffen den Tourismusbereich", heißt es weiter.

Arbeitsagentur stockt Personal auf

Regional-Chefin der Bundesagentur für Arbeit zur Kurzarbeit Zu der Zahl von 19.000 Kurzarbeits-Anzeigen sagt Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit: "Das sind Ausmaße, mit denen hätten wir in der Form nicht gerechnet."

"Beschäftigte, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind verunsichert und stehen vor erheblichen finanziellen, teils existenziellen Herausforderungen", sagt Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Unabhängig vom aktuellen Haushaltsansatz für Kurzarbeitergeld stünden in der Rücklage der BA aktuell rund 26 Milliarden Euro zur Verfügung.

"Viele betroffene Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Betriebe haben sehr weitgehende Fragen. Sie sind das erste Mal überhaupt mit Kurzarbeit konfrontiert und suchen nach Orientierung", so Schulz weiter. Die Mitarbeiter in den Kurzarbeit-Teams der Arbeitsagenturen setzten alles daran, Antragstellung und Antragsbearbeitung so zügig wie möglich abzuwickeln. Dafür würden laut Arbeitsagentur die Stellen in den Teams aufgestockt.