Millionengewinn: Lottospieler aus RLP knackt Eurojackpot

Ein Glückspilz aus Rheinland-Pfalz hat beim Lottospielen mehr als zwölf Millionen Euro gewonnen. Wie die Westdeutsche Lotterie mitteilte, gewann der Spieler der europäischen Lotterie Eurojackpot bei der Ziehung an Heiligabend exakt 12.664.043 Euro. Das Los aus Rheinland-Pfalz hatte als einziges die richtigen Gewinn- und dazugehörigen Eurozahlen. Die erste Ziehung des Eurojackpots fand am 23. März 2012 in Helsinki statt. Inzwischen nehmen 18 Länder mit insgesamt 33 staatlichen Lotteriegesellschaften an dem Gewinnspiel teil.