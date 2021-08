Beinahe 9.180 Mal haben die rheinland-pfälzischen Jugendämter im vergangenen Jahr eine Einschätzung zur Kindeswohlgefährdung getroffen. Im Vergleich zu 2019 bedeutet das eine Zunahme von 440 Fällen, also von etwa fünf Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte. Den Angaben zufolge wurde damit ein neuer Höchststand seit Einführung der Statistik über die Gefährdungseinschätzungen im Jahr 2012 erreicht. Die Überprüfungen hatten 2020 zudem oftmals gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand: "In jedem dritten Fall (3088) stellten die Behörden im Ergebnis eine akute oder latente Kindeswohlgefährdung in Form von Vernachlässigung, körperlicher, psychischer oder sexueller Gewalt fest", teilten die Statistiker weiterhin mit.