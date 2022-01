Job-Drehscheibe des Landes mit dem Jahr 2021 zufrieden

Die neue zentrale Ausländerbehörde des Landes Rheinland-Pfalz hat als Job-Drehscheibe in ihrem ersten Jahr mehr als 230 Verfahren abgeschlossen. 230 Menschen seien in ein Arbeitsverhältnis vermittelt worden, so ein Sprecher der Stadt Kaiserslautern. Dort hat die Behörde ihren Sitz. Aktuell habe man etwa 580 konkrete Anfragen für das vergangene Jahr. "Das heißt, der Arbeitgeber hat bereits eine Fachkraft gefunden und uns die Dokumente zum Bearbeiten des Verfahrens übermittelt", so der Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Seit März 2020 können Unternehmen die Visa-Verfahren für Fachkräfte aus dem Ausland verkürzen. Dazu werden die Einreisevoraussetzungen seit Anfang 2021 zentral von der Ausländerbehörde in Kaiserslautern geprüft.