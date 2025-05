Sollte über Christi Himmelfahrt das Wetter nicht mitspielen, ist ein Ausflug ins Museum die Rettung. Wir stellen fünf Museen vor, die so skurril sind, dass sie bisher wenige kennen.

Viele kleine Museen im Land widmen sich mit Hingabe ausschließlich einem Thema, einer ganz speziellen Sache. Aber aus dem kulturellen oder technischen Detail entsteht dann beim Betrachten oft eine ganze Welt. Aus dem Kleinsten werden vergangene Epochen lebendig. Hier sind ein paar ausgewählte Favoriten:

Das Katzinett - ein Katzenmuseum in Ludwigshafen

Miau! Die Katze ist nicht nur das beliebteste Haustier in Deutschland, sondern inspiriert uns Menschen auch seit Jahrtausenden, sie in jeglicher denkbaren Weise abzubilden.

Ausstellungsstücke im Katzenmuseum "Katzinett" in Ludwigshafen. Pressestelle Claudia Stock-Kühn, Katzinett

Im Katzinett in Ludwigshafen warten mehr als 10.000 Exponate in den verschiedensten Stilrichtungen, Materialien, Formen, Farben, Größen, Funktionen und Bedeutungen darauf, entdeckt zu werden. Die Sammlung präsentiert die Geschichte der Katze in der Kunst und im Alltag. Ein Schwerpunkt liegt auf Gebrauchsgegenständen um 1900: Tintenfässer, Brieföffner, Federkielabstreifer, Senftopf, Marmeladendose, Zuckerdosen, Spardosen, Tischkehrer, Salzstreuer, und, und, und, alles zum Schnurren.

Eine Skulptur im Garten des Katzenmuseums "Katzinett". Pressestelle Claudia Stock-Kühn, Katzinett

Das Museum mit einem eigenen Garten ist sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Nähere Informationen für Besucherinnen und Besucher gibt es auf der Homepage des Museums .

Das Staubsaugermuseum in Bruchmühlbach-Miesau

"Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann." Wer denkt beim Stichwort "Staubsauger" nicht gleich an Loriots legendären Sketch oder auch an das Video der Band Queen zu ihrem Song "I want to break free". Viele alte und aus heutiger Sicht teils wunderliche Exemplare der Gattung zeigt das Staubsauger-Museum in Miesau im Kreis Kaiserslautern.

Es befindet sich in einer renovierten Scheune und präsentiert die mehrere Jahrzehnte umfassende Entwicklung des Haushaltsgeräts. Das momentan älteste Modell stammt aus dem Jahr 1890. Zunächst waren es noch stromlose Geräte. Beim Design kannte die Phantasie kaum Grenzen. Und es waren weniger Alltags- als vielmehr teure Luxusprodukte.

Ein Blick in das Staubsauger-Museum in Bruchmühlbach-Miesau. haste_Staubsauger-Museum

Spannend ist auch die Welt der verfügbaren Zubehörteile, zum Beispiel zum Polieren, Schleifen, Duft spenden und zur Sauerstoffzufuhr beim Wäsche waschen. Manche Staubsauger konnten sich auch in eine Küchenmaschine verwandeln oder gar zum Lackieren eines Autos benutzt werden. Das Multifunktionelle war also nicht allein ein lustiger Einfall von Loriot. Besuchen kann man das Museum nach vorheriger Anmeldung.

Das Waffeleisenmuseum in Maßweiler

In einem früheren Bauernhof mit denkmalgeschützten Gebäuden befindet sich die größte Waffeleisensammlung der Pfalz. Zu sehen sind mehrere hundert Exponate aus Deutschland, Europa und Übersee. Das schwerste Eisen wiegt 14,5 Kilo und stammt aus einer belgischen Waffelfabrikation, das leichteste Eisen wiegt nur 18 Gramm und gehört zu einer Puppenküche.

Historische Waffeleisen im Waffeleisenmuseum in Maßweiler. Pressestelle Waffeleisenmuseum Maßweiler

Nicht nur das Museum ist einen Besuch wert. Es lohnt sich auch wegen der nach alter Tradition gebackenen Waffeln, die die Besucher kosten dürfen. Das Museum kann nach vorheriger Anmeldung besucht werden. Genauere Angaben über Besuchstermine erhält man unter der Telefonnummer 06334 / 1622.

Das Circusmuseum Bajasseum in Enkenbach-Alsenborn

Im Bajasseum wird die Geschichte der Alsenborner Artisten, deren Anfänge sich bis 1825 zurückverfolgen lassen, lebendig. Im Volksmund werden sie „Bajasse“ genannt. Die Artistengeschichte des Ortes hat ihren Ursprung in den Krisen des 19. Jahrhunderts. Auf der Suche nach Auswegen aus Verarmung und Hunger und als Alternative zur Auswanderung entwickelte sich in Alsenborn eine besondere Zirkuskultur.

Im Sommer zogen die Artisten umher und lebten im Winter vom eingespielten Geld. Ihre Glanzzeit hatten ganze Künstlerfamilien, darunter so bekannte Namen wie Bügler, Schramm, Frank, Endres oder Althoff, zwischen 1870 und dem Ersten Weltkrieg. Die Ausstellung zeigt Requisiten, Alltagsgegenstände und Bilder der Alsenborner Artisten. Das Bajasseum ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Prof. Bertlein Schulmuseum in Worms

Bereits seit 1989 gibt es das Schulmuseum im Wormser Stadtteil Pfeddersheim. Benannt ist es nach dem Hochschullehrer für Pädagogik und Literatur, Professor Dr. Hermann Bertlein. Er trug den Museumsfundus in jahrelanger Sucharbeit zusammen.

Das Museum befindet sich in den Räumen der Bergschule, einem mehr als 100 Jahre alten Volksschulhaus. Original-Schulbänke, ein Lehrerpult, Wandbilder, Tafeln und alte Lederranzen lassen die Schule von einst lebendig werden. Das Museum ist immer am letzten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr oder nach Terminvereinbarung geöffnet.

Alte Schulbänke, Ranzen und Tafeln im Prof. Bertlein Schulmuseum in Worms. Pressestelle Heimatverein Pfeddersheim

Noch viel mehr ungewöhnliche Museen in Rheinland-Pfalz zum Entdecken

Es ließen sich noch viele Museen nennen, um eine völlig andere Liste zusammenzustellen, etwa mit dem Deutschen Kartoffelmuseum in Fußgönheim, dem Deutschen Flippermuseum in Neuwied, dem Deutschen Straßenmuseum in Germersheim, dem Motorradmuseum Heinz Luthringshauser in der ehemaligen evangelischen Kirche in Otterbach, dem Museum für Puppentheaterkultur (PuK) in Bad Kreuznach oder dem Buddha-Museum in Traben-Trarbach.

Unter #MuseenEntdecken teilen Museen ihre Programme auch auf ihren Social-Media-Kanälen.