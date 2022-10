per Mail teilen

Radball, Radpolo und Kunstradfahren: All das steht an diesem Wochenende auf dem Programm der Deutschen Meisterschaften im Hallenradsport. Erstmals findet der Wettbewerb in Mainz statt. Mit im Titel-Rennen ist das Kunstrad-Sechser-Team aus dem Mainzer Stadtteil Ebersheim.