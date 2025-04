Diese Kundgebungen finden am 1. Mai in Rheinland-Pfalz statt

Am Tag der Arbeit rufen traditionell die Gewerkschaften zu Demonstrationen auf. Die Hauptveranstaltung des DGB in Rheinland-Pfalz ist in diesem Jahr in Ludwigshafen.

"Mach dich stark mit uns" ist das Motto, unter das der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in diesem Jahr seine traditionellen Mai-Kundgebungen stellt. Wie in jedem Jahr ruft er die Menschen dazu auf, für eine gerechte und solidarische Arbeitswelt auf die Straße zu gehen. Zentrale Kundgebung in Ludwigshafen Die Hauptveranstaltung in Rheinland-Pfalz findet in diesem Jahr in Ludwigshafen statt. Um 12:30 Uhr startet eine Demonstration am Europaplatz. Hauptredner bei der anschließenden Kundgebung im Ebertpark ab 14 Uhr sind der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und die Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz - Saarland, Susanne Wingertszahn. Bei einer Kundgebung ab 10:30 Uhr in Pirmasens auf dem Strecktalplatz wird der ehemalige Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) sprechen. In der Landeshauptstadt Mainz startet die Demonstration um 11:30 vorm DGB-Haus, um 13 Uhr beginnt die Kundgebung auf dem Gutenbergplatz. Weitere DGB-Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz Alzey: Kundgebung, 11 Uhr, Rossmarkt

Bad Kreuznach: Demo, 11 Uhr ab Bahnhof, anschließend Kundgebung, 13 Uhr, Kornmarkt

Eisenberg: Maiempfang, 18 Uhr, Thomas-Morus-Haus

Frankenthal: Maiempfang mit Filmvorführung, 16:30 Uhr, Lux Kino

Haßloch: Kundgebung, 14 Uhr, Naturfreundehaus

Idar-Oberstein: Kundgebung, 14 Uhr, Marktplatz Oberstein

Kaiserslautern: Kundgebung, 10:30 Uhr, Kammgarn

Koblenz: Demo, 11 Uhr, Reichenspergerplatz, ab 12 Uhr Kundgebung

Neuwied: Veranstaltung, 11 Uhr, Hotel Imota

Speyer: Kundgebung, 10:30 Uhr, Walderholung

Trier: Demo mit anschließender Kundgebung, ab 11 Uhr, Hauptmarkt

Wissen: Kundgebung, 11 Uhr, Kulturwerk

Worms: Kundgebung, 13 Uhr, Marktplatz

Zweibrücken: Maiempfang, 16 Uhr, Herzogsaal Protest gegen Rechtsextremismus in Worms In Worms formiert sich vor der traditionellen DGB-Kundgebung um 13 Uhr eine Protestkundgebung gegen einen Aufmarsch zweier rechtsextremer Gruppierungen. Das Bündnis gegen Nazi-Aufmärsche, der runde Tisch der Wormser Luthergemeinde und die Nibelungen-Antifa haben zur Gegenveranstaltung am Wormser Hauptbahnhof aufgerufen. Geschichte des Tags der Arbeit Der Ursprung der Mai-Demos liegt nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung in den USA im Jahr 1865. Damals erhoben Gewerkschaften erstmals die Forderung nach einem achtstündigen Arbeitstag. Um ihre Forderung durchzusetzen, riefen sie am 1. Mai zu einem Generalstreik auf. Viele Menschen gingen auf die Straße. Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, bei denen sowohl Arbeiter als auch Polizisten starben.