Der Tarifstreit in Groß- und Einzelhandel in Rheinland-Pfalz geht weiter. Die Arbeitnehmenden fordern weiterhin eine Lohnerhöhung von 2,50 Euro pro Stunde. Das Angebot der Arbeitgebenden liegt deutlich darunter. Damit lasse sich nicht einmal die Inflation ausgleichen, sagt die ver.di-Verhandlungsführerin. In Mainz sind rund 600 Beschäftige daher in einem Protestzug auf die Straße gegangen.