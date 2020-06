Um an den Schulen den vollständigen Regelbetrieb wieder aufnehmen zu können, soll die Abstandsregel nach den Sommerferien fallen. Auch weitere Hygienevorgaben sollen angepasst werden.

Kultusminister: Normaler Schulbetrieb nach den Ferien Jeden Tag in die Schule gehen, alle Mitschüler treffen und einen ganz normalen Schultag verbringen.

Die Kultusminister der Länder seien sich einig, dass zur Gewährleistung des Rechts auf Bildung nach den Sommerferien wieder ein regulärer Schulbetrieb nach geltender Stundentafel stattfinden sollte, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Das bedeute, dass der Unterricht vor Ort im Klassenverband stattfinden müsse. Die Abstandsregelung von 1,50 Meter entfalle, so Hubig, die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK) ist. Voraussetzung sei jedoch, dass dies die Entwicklung der Corona-Pandemie zulasse, so die SPD-Politikerin.

Arbeitsschutz soll ins Zentrum rücken

Zudem würden die Hygienemaßnahmen an den Schulen für alle angepasst werden. Die Kultusministerkonferenz werde sich rechtzeitig auf einen gemeinsamen Rahmen für aktualisierte Schutz- und Hygienemaßnahmen verständigen. Es sei wichtig, den Arbeitsschutz ins Auge zu fassen und ihm im vollen Umfang Rechnung zu tragen, sagte Hubig nach der Videokonferenz am Donnerstag. Dabei wurden auch Bildungsexperten gehört. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Mittwoch ihre Zustimmung für eine Rückkehr in den Schulregelbetrieb gegeben.

Hubig zu Abstandsregel in Schulen

Gewerkschafter und Virologe sehen KMK-Pläne skeptisch

Ein vollständig normaler Unterricht wird von Gewerkschaften und Experten aber auch kritisch gesehen. Es müssten dann sehr viele Hygiene-Maßnahmen getroffen werden, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Klaus Peter Hammer. Er mache sich große Sorgen, dass das Einhalten der Regeln nicht gelingen könnte, sagte Hammer dem SWR. Man könne auch nicht abschätzen, was in der Urlaubszeit passiert.

Der Virologe Bodo Plachter von der Unimedizin Mainz erklärte, es gebe derzeit noch kein Gesamtbild, wie gefährlich die Schule bei der Ausbreitung des Coronavirus sei. Wirklich gute Daten gebe es nicht. Er halte einen Unterricht mit Maske für eine Möglichkeit nach den Sommerferien.

Geteilte Reaktionen zur Aufhebung des Abstandsgebots Nach den Sommerferien sollen die Schulen wieder normal öffnen. Lehrerinnen und Lehrern bereitet das Sorge: Wer übernimmt die Verantwortung, wenn dieses Experiment schief geht? Ein Stimmungsbild aus einem Gymnasium in Neustadt an der Weinstraße.

Kommentar: Schulen sollten zum Normalbetrieb zurückkehren - weil es nicht anders geht Die Abstandsregel soll gekippt werden, findet die Kultusministerkonferenz, damit die Schulen wieder zum Normalbetrieb zurückkehren können – jedenfalls wenn das Infektionsgeschehen es erlaubt. SWR-Hauptstadtkorrespondent Kilian Pfeffer glaubt ebenfalls, dass es nicht anders geht - auch wenn es berechtigte Einwände gibt.

Zeugnisse ohne Nachteile durch Corona-Krise

Mit Blick auf Rheinland-Pfalz sagte Hubig weiter, die Schüler im Land sollten zum Schuljahresende ein Zeugnis bekommen, dabei aber keine Nachteile wegen der Corona-Krise haben. Die Lehrer sollten die Noten aufgrund der Leistungen im zweiten Halbjahr im Präsenzunterricht und der Halbjahresnoten finden - unter Berücksichtigung der Corona-Zeit.