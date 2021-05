per Mail teilen

Trotz der Corona-Pandemie sind beim diesjährigen Kultursommer Rheinland-Pfalz rund 200 Veranstaltungen geplant. Das Programm steht unter dem Motto "Nordlichter".

Viele Veranstaltungen sollen unter freiem Himmel stattfinden, mit festen Sitzplätzen und Abstand, manche auch als Hybrid-Veranstaltung. "Mit vorsichtigen Öffnungsschritten und guten Konzepten können wir in den Kultursommer starten", sagte die neue Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) am Freitag in Mainz. Allerdings mussten wegen der Pandemie erneut auch Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden.

Die "Heimat Europa-Filmfestspiele" unter Leitung von Edgar Reitz, Jazzmusiker aus Nordeuropa sowie ein Festival an den Schum-Stätten: Das Programm mit dem Titel "Nordlichter" hat dennoch einiges zu bieten. Es werde wieder mit rund vier Millionen Euro ausgestattet sein, sagte der neue Staatssekretär Jürgen Hardeck (parteilos).

Rheinfels Saga soll in diesem Jahr stattfinden

Beim "Open Air Sommer Altenkirchen" tritt neben Konstantin Wecker auch die norwegische Band Ljodahatt auf. Auf dem ehemaligen Bunkergelände "b-05" bei Montabaur wird die Zeit der Wikinger lebendig. Die bereits im Sommer 2020 geplante Rheinfels Saga in St. Goar soll im August möglich sein - eine multimediale Theaterreise durch 1.300 Jahre deutscher Geschichte am Rhein.

Der norwegische Saenger und Schauspieler Magne Havard Brekke bei einem Konzert mit seiner Band Ljodahatt

Im Schlosshof von Bad Bergzabern ist das Chawwerusch-Theater zu sehen. Typische Keramik des Nordens wird in Landau gezeigt. Und in der Kunsthalle Mainz sind gleich zwei Ausstellungen nordeuropäischer Künstler zu sehen. Die besten Organisten aus Nordeuropa sollen bei den Orgelwochen zu hören sein.

Offizielle Eröffnung am 6. Juni in Zweibrücken

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Katharina Binz eröffnen den Kultursommer offiziell am 6. Juni in Zweibrücken. Die Projekte laufen vom 1. Mai bis 31. Oktober. Hardeck war nach 27 Jahren Geschäftsführung und künstlerischer Leitung des Kultursommers in das Ministerium gewechselt. Wer ihm nachfolgt, ist noch offen. Den Kultursommer gibt es seit 1992.