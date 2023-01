Diese Kultur-Highlights erwarten uns 2023 in RLP

Von Techno bis Weltmusik, von Literatur bis Film: Auch im neuen Jahr stehen in Rheinland-Pfalz zahlreiche Kultur-Highlights auf dem Programm.

Nach den vielen Einschränkungen wegen Corona ist die Kultur in Rheinland-Pfalz im abgelaufenen Jahr 2022 langsam wieder auf die Beine gekommen. Im neuen Jahr wollen die Veranstalter wieder voll durchstarten. Hier die wichtigsten Kultur-Termine für 2023:

Zuckmayer-Medaille an Nino Haratischwili

Kultursommer blickt diesmal "westwärts"

Rock am Ring wieder mit den Toten Hosen

Weltmusik auf der Festung Ehrenbreitstein

Starke Frauen bei den Nibelungen-Festspielen

Nature One auf ehemaliger Raketenbasis im Hunsrück

Festival des deutschen Films mit Stars und mehr Geld

Langfilmfestival FILMZ in Mainz

Das erste Kultur-Highlight des Jahres ist in Rheinland-Pfalz traditionell die Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille im Januar. Sie geht in diesem Jahr an die deutsch-georgische Schriftstellerin Nino Haratischwili.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erkärte, es gelinge Haratischwili auf faszinierende Weise, Unterhaltung mit Haltung zu verbinden und dabei Einzelschicksale und Historie zu verschmelzen. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seien ihre Romane zudem erschreckend aktuell.

Die Carl-Zuckmayer-Medaille wird vom Land Rheinland-Pfalz seit 1979 jährlich am 18. Januar, dem Todestag Carl Zuckmayers, an Persönlichkeiten vergeben, die sich um die deutsche Sprache in besonderer Weise verdient gemacht haben.

Im Mai startet der diesjährige Kultursommer Rheinland-Pfalz, dessen Schwerpunkte unter dem Motto "Kompass Europa: westwärts" auf Frankreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden sowie Großbritannien und Irland liegen.

Die Eröffnung soll vom 12. bis 14. Mai in Trier stattfinden. Erstmals soll es speziell für Schulklassen ein Performance-Projekt des Kultursommers geben, das in verschiedenen Schulen Station macht.

Im abgelaufenen Jahr war das Schwerpunktthema des Kultursommers Osteuropa. Durch den Krieg in der Ukraine habe das eine Relevanz erhalten, "die so natürlich nicht geplant war", sagte Kulturministerin Katharina Binz (Grüne).

Livemusik bis zum Abwinken gibt es im Juni wieder in der Eifel - bei der 36. Ausgabe von Rock am Ring. Höhepunkte vom 2. bis 4. Juni werden dabei die Auftritte von Kings of Leon, Flogging Molly und Limp Bizkit sein. Außerdem am Start ist wieder die "Rock-am-Ring-Hausband", die Toten Hosen. Nach ihrem Kurzauftritt 2022 spielen die Hosen wieder eine Show in voller Länge.

Im vergangenen Sommer hatten nach zwei Jahren Corona-Pause rund 90.000 Menschen in der Eifel gefeiert. Veranstalter Matt Schwarz sprach von herausragenden Shows von ganz vielen Künstlern und Künstlerinnen, "die mir mit Tränen hinter den Kulissen begegnet sind und mir gesagt haben, wie schön das ist, wieder hier zu sein".

Im Juli präsentiert sich das Weltmusikfestival Horizonte auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Seit 2003 spielen Künstler aller fünf Kontinente eine Mischung aus traditioneller und zeitgenössischer Musik. Ergänzt wird der Ohrenschmaus vom 21. bis 23. Juli durch kulinarische Angebote aus aller Welt. Im vergangenen Jahr konnten die Verstalter mehr als 20.000 Besucher begrüßen.

Die Nibelungen-Festspiele in Worms präsentieren im Juli das Stück "Brynhild" der Dramatikerin Maria Milisavljevic. Das Stück sei "große Liebesgeschichte, Familiendrama, Tragödie und Krimi", teilten die Veranstalter mit. Inszeniert wird es von Regisseurin Pinar Karabulut.

"Brynhild" verspreche noch einmal eine neue Perspektive der legendären Heldengeschichte, sagte Intendant Nico Hofmann. "Worms ist der Ort, an dem sich Realität und Magie vermischen", erklärte Regisseurin Karabulut.

Die Nibelungen-Festspiele in einer der ältesten Städte Deutschlands finden seit 2002 statt. Austragungsort ist wieder die Freilichtbühne vor dem Wormser Kaiserdom - diesmal vom 7. bis 23. Juli.

Party, Camping und elektronische Beats an drei Tagen - im Hunsrück findet im August wieder das Techno-Festival Nature One statt. Auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun sind vom 4. bis 6. August wieder rund 300 internationale Acts am Start.

Im vergangenen Jahr feierten rund 60.000 Elektro-Fans im Hunsrück. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause zeigten sich Veranstalter und Fans zufrieden mit dem Comeback.

Das Festival des deutschen Films will im August und September wieder viele Stars der Branche nach Ludwigshafen locken. Vom 23. August bis 10. September werden wieder zahlreiche Filme auf der Parkinsel gezeigt.

Mit rund 88.000 Besuchern im vergangenen Jahr steht das Festival in Ludwigshafen auf Platz zwei der am besten besuchten Filmfestivals in Deutschland - gleich nach der Berlinale. Das Land Rheinland-Pfalz würdigt das und hat im November angekündigt, die finanzielle Förderung zu verdoppeln.

Im November findet in Mainz die 22. Auflage des Festivals des deutschen Kinos FILMZ statt. Vom 2. bis 12. November werden wieder aktuelle deutschsprachige Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt.

Das Besondere an diesem Festival: Das Publikum ist die Jury, es bestimmt die Gewinnerinnen und Gewinner und vergibt die Preise.