per Mail teilen

Restaurantbesitzer sind in der Coronakrise verpflichtet, die Daten ihrer Gäste zu erfassen. Viele hielten sich dabei aber nicht an die Vorgaben, beklagt der Datenschutzbeauftragte des Landes.

Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann hat angemahnt, dass sich Restaurants beim Erfassen der Kundendaten an den Datenschutz halten. Restaurantbetreiber sind verpflichtet, von allen Gästen den vollen Namen, Adresse und Telefonnummer zu erfassen und aufzubewahren, damit Infektionsketten zurückverfolgt werden können. Die Verordnung gilt für alle gastronomische Betriebe - also auch etwa für Eisdielen oder bei Weinproben.

In einigen Restaurants liegen offen Listen aus, in die sich die Gäste eintragen. Jeder kann dabei die Daten der anderen sehen. Laut Kugelmann ist das datenschutzrechtlich nicht erlaubt. Die Restaurantbetreiber müssten die Daten so erfassen, dass andere Gäste keinen Einblick hätten.

Komplette Daten erst im Restaurant

Zudem dürften die kompletten Kontaktdaten noch nicht bei der Reservierung abgefragt werden, sondern erst dann, wenn der Gast ins Restaurant komme, so Kugelmann. Dann müssten Gäste auch darüber informiert werden, wie die Daten erfasst, aufbewahrt und nach einem Monat vernichtet werden. Genutzt werden dürften die Daten nur für einen Zweck: der Nachverfolgung der Gäste im Falle einer Infektion.

Dieter Kugelmann dpa Bildfunk picture alliance/Silas Stein/dpa

Friseure müssen Daten nicht erfassen

Der Datenschutzbeauftragte wies zudem darauf hin, dass Friseure durch die Landesverordnung nicht verpflichtet sind, die Kontaktdaten zu erfassen. Allerdings: Laut Berufsgenossenschaft sollen die Friseure die Kontaktdaten der Kunden und die Dauer des Aufenthalts notieren. Auch in diesem Fall sei es nicht zulässig, eine Liste offen im Laden auszulegen, erklärte Kugelmann.

Seit Mittwoch dürfen Restaurants in Rheinland-Pfalz wieder öffnen, allerdings nur unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Die Friseure können ihre Kunden bereits wieder seit Montag vergangener Woche bedienen.