Unsere Gesellschaft wird immer älter. Das spiegelt sich auch in den öffentlichen Verwaltungen wider: ein Drittel der Beschäftigten dort wird in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Es kommen aber nicht genug junge Beschäftigte nach. Abhilfe schaffen sollen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Vereinzelt gibt es schon Beispiele - etwa Wärmebild-Kameras, die helfen, den Verkehr zu regeln. Oder ein kleiner, freundlicher Roboter, der Fragen von Bürgern beantwortet.