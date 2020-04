Rechte Gewalt ist in den vergangenen Jahren in Deutschland zu einem Thema geworden, vor dem man seine Augen nicht verschließen kann. Dennoch kommen immer wieder Vorwürfe hoch, Staatsanwälte, Richter und Polizei seien auf dem rechten Auge blind. Was dran ist, untersucht die Story im Ersten: „Der schwache Staat – Wenn Polizei und Justiz es Rechtsextremisten leicht machen.“ mehr...