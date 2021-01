per Mail teilen

Eine Spaziergängerin hat am Sonntag bei Deidesheim im Kreis Bad Dürkheim in einem See ein vermeintliches Krokodil entdeckt. Die Frau alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten entdeckten zwischen Seepflanzen eine täuschend echte Attrappe. Offensichtlich hatte sich jemand einen Scherz erlaubt. Laut Polizei bestand für die Bevölkerung keine Gefahr.