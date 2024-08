In Kröv an der Mosel sind die Abrissarbeiten an dem eingestürzten Hotel in vollem Gange und die Einsatzkräfte sind froh, dass sie so viele Menschen retten konnten. Gleichzeitig kämpft der schwer verletzte Familienvater aus den Niederlanden noch um sein Leben. Einige Nachbarn des Hotels sind noch anderweitig untergebracht. Die Bauaufsicht soll klären, ob ihre Häuser sicher sind.