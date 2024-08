per Mail teilen

Im Moseldorf Kröv ist nach dem Einsturz eines Hotels am Donnerstag Ruhe eingekehrt. Die Überlebende Erika Sorm berichtet über ihre Erlebnisse in den Trümmern. Vom eingestürzten Hotel ist mittlerweile nicht mehr viel zu sehen, es ist hinter Sichtschutzwänden versteckt. Ein Gutachter, der die Gründe für den Einsturz ermitteln soll, hat sich am Donnerstag das eingestürzte Gebäude angesehen. Teile des Gebäudes werden ab Freitag für die Bergung eines Toten abgerissen