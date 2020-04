Die rheinland-pfälzische CDU hat den "Alleingang" der Landesregierung kritisiert, Outlet-Center trotz der Corona-Pandemie wieder zu öffnen. Auch im benachbarten Saarland herrscht darüber Unmut.

Der Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, Gerd Schreiner, erklärte, er könne die Wut der Bürgermeister im Saarland nachvollziehen: Es dürfe kein Überbietungswettbewerb zwischen den Bundesländern entstehen. Das wäre derzeit lebensgefährlich. "Unabhängig davon, wie die Hygieneregeln auf dieser großen Fläche gewährleistet werden, muss auch die Frage gestellt werden, ob mit der Öffnung des Outlets Zweibrücken Besucher aus den angrenzenden Benelux-Ländern angezogen werden", so Schreiner weiter.

Schreiner befüchtet, dass Besucher aus den Nachbarländern angelockt werden könnten dpa Bildfunk picture alliance / dpa

Medienberichten zufolge haben mehrere Bürgermeister des Saarlandes ihrem Unmut über den rheinland-pfälzischen Alleingang Luft gemacht. Die erzielten Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie, so die Bürgermeister, dürften nicht wirtschaftlichen Interessen geopfert werden. Der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) hätte sich ebenfalls eine spätere Öffnung gewünscht.

Ministerpräsident Hans: Outlet-Öffnung ist Fehler

Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) kritisierte die im Zuge der gelockerten Corona-Maßnahmen erlaubte Öffnung des Fashion Outlet Centers in Zweibrücken. Er halte die Öffnung für einen Fehler, sagte Hans am Montag in Saarbrücken. "Es ist davon auszugehen, dass es dort einen großen Zulauf geben wird - damit werden all unsere Bemühungen konterkariert, große Menschenaufläufe zu verhindern."

Laut der 4. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz dürfen Outlet-Center wieder öffnen. Sie müssen die Corona-Hygieneregeln beachten, die auch für den gewöhnlichen Einzelhandel gelten, etwa was den Mindestabstand betrifft.

Bisher kein Andrang im Zweibrücker Outlet

Bislang seien 15 von insgesamt 120 Shops offen, sagte ein Sprecher in Zweibrücken am frühen Nachmittag. Weitere Läden seien in der Vorbereitung zur Öffnung. Dabei gelte, dass die Verkaufsfläche jeweils kleiner als 800 Quadratmeter sein müsse und Hygienemaßnahmen eingehalten würden. "Es ist noch recht ruhig", sagte der Sprecher zum Besucherandrang.

Das Fashion Outlet-Center in Montabaur im Westerwald hat seine Wiedereröffnung für den kommenden Mittwoch angekündigt.

Land verteidigt Vorgehen bei Lockerungen für Läden

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat derweil die im Land geltenden Lockerungen für bestimmte Läden verteidigt. Man habe sich aus Gründen der Gleichbehandlung entschieden, allen Geschäften einen Verkauf auf bis zu 800 Quadratmetern zu ermöglichen, um das rechtliche Risiko der Grundrechtseingriffe durch die vierte Corona-Bekämpfungsverordnung zu minimieren, teilte der stellvertretende Regierungssprecher Janosch Littig mit.

Aus der Mainzer Staatskanzlei hieß es weiter, Geschäfte in Malls oder Outlet-Centern seien rechtlich selbstständig zu betrachten und deshalb auch der Grenze von 800 Quadratmeter zu unterwerfen. "Dies betrifft auch Einkaufszentren in den Städten." Rheinland-Pfalz habe sich sehr eng an die von Merkel und den Länderchefs gefassten Beschlüsse gehalten und beispielsweise nicht wie Nordrhein-Westfalen Möbelhäuser separat öffnen lassen.