Der Handelsverband Rheinland-Pfalz hat die Verlängerung der Corona-Maßnahmen scharf kritisiert. Der innerstädtische Einzelhandel würde an die Wand gefahren. Die IHK warnt vor Insolvenzen und auch die Gastronomie sorgt sich.

"Das ist ein Schlag gerade für den innerstädtischen Handel, eine Katastrophe", sagte Thomas Scherer, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz, nach den Beschlüssen von Bund und Ländern. "Die innerstädtischen Lagen, besonders im Textilhandel, sind verzweifelt. Die Existenzängste sind riesengroß."

Scherer: "Handel wird vorsätzlich an die Wand gefahren"

Scherer warf den Verantwortlichen in Bund und Ländern vor, dem Einzelhandel bei der am Dienstag beschlossenen Verlängerung und teilweise Verschärfung des Lockdowns keine Perspektiven für eine mögliche Öffnung, beispielsweise mit geänderten Hygienemaßnahmen, aufgezeigt zu haben. "Die Politik lässt den innerstädtischen Handel vorsätzlich an die Wand fahren". Viele Politiker oder deren Berater begriffen nicht die "große Diversität" im Einzelhandel, kritisierte er.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Es stimme zwar, dass Lebensmittel- oder Möbelgeschäfte recht gut durch die Pandemie gekommen seien, doch dafür mache beispielsweise der Textilhandel "riesige Umsatzverluste". Die Einzelhändler brauchten für die Zeit der Schließung ihrer Läden "wirksame finanzielle Hilfen, die auch zeitnah ausgezahlt werden", sagte Scherer.

Außerdem müssten Unterstützungen kommen, die dem Handel tatsächlich helfen. So bringe beispielsweise die Erstattung von Fixkosten denjenigen Händlern keine wirkliche Hilfe, die ihren Sitz in ihrer eigenen Immobilie haben und daher keine oder kaum Miete zahlten.

IHK warnt vor Insolvenzen im Einzelhandel

Laut Industrie und Handelskammer (IHK) drohen durch die Verlängerung des Lockdowns verstärkt Insolvenzen. Der Geschäftsführer der IHK Trier, Jan Glockauer, sagte, bei vielen Bekleidungsgeschäften in der Region etwa liege die Winterware noch unverkauft in den Regalen, während die Ware für das Frühjahr schon bestellt und bezahlt werden müsse. Die Betriebe müssten weiter diese schwierige Situation aushalten.

Trotzdem zeigt die IHK Trier Verständnis für die am Dienstag von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen. Sie fordert allerdings, die verlängerte Shutdown-Zeit sinnvoll zu nutzen. Das heißt: Die Infektionszahlen so zu senken, dass Einzelhandel, Gastronomie und Hotels wenigstens im Februar wieder öffnen könnten.

Gastronomie und Hotellerie mit großen Zukunftssorgen

Auch beim Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sind die Zukunftssorgen seit den neuen Bund-Länder-Beschlüssen gewachsen. Der Shutdown stelle die gesamte Branche vor riesige Probleme. Die Verlängerung verschärfe diese noch einmal, sagte Hans-Joachim Mehlhorn vom Dehoga in Koblenz dem SWR. Vor allem die fehlende Perspektive mache den Gastronomen und Hoteliers Sorgen.