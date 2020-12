Scharfe Kritik an der Regelung, Schulen zu schließen, Kitas aber im Regelbetrieb geöffnet zu lassen, kommt vom Kita-Fachkräfteverband Rheinland-Pfalz.

Während es für die Schulen klare verbindliche Vorgaben gebe, werde an die Eltern von Kita-Kindern lediglich appelliert, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Die Verantwortung für die Gesundheit der Kita-Mitarbeiter dürfe nicht länger auf die Träger und die Kitas abgewälzt werden. Wenn es nötig sei, dass die Schulen erst mal komplett in den Fernunterricht gehen, könnten auch Kitas nicht regulär geöffnet bleiben, kritisiert der Verband.

Mittlerweile sei es unumstritten, dass auch Schulen und Kita zum Infektionsgeschehen beitrügen. "Wenn wir die Infektionszahlen senken wollen, müssen möglichst viele Kontakte reduziert werden", so die Verbands-Vorsitzende Claudia Theobald. Bei einer mittelgroßen Einrichtung stünden bereits 100 Kinder plus dazugehörigen Erziehern in engem Kontakt. Trotzdem sollen die Kitas im Land im Regelbetrieb geöffnet bleiben, bemängelt der Verband.

Kitas bleiben offen, Schulen gehen in Lockdown

Nach dem Bund-Länder-Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hatte Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) am Sonntag angekündigt, dass Kitas in Rheinland-Pfalz grundsätzlich offen bleiben. Dreyer appellierte aber an die Eltern, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. Wenn die Eltern jedoch arbeiten müssten, keine andere Betreuung fänden oder die Kinder besonderen Förderbedarf hätten, könnten sie ihre Kinder weiterhin in die Kita bringen. An den Schulen dagegen wird die Präsenzpflicht von Mittwoch an ausgesetzt.