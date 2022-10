per Mail teilen

Für viele Unternehmen im Land wird die finanzielle Lage immer angespannter. Nachdem sich Bund und Länder nicht einigen konnten, wie in der Energiekrise weitere Entlastungen finanziert werden sollen, wächst auch beim Mittelstand die Sorge. Die Kaptura GmbH in Mühlheim-Kärlich zum Beispiel stellt Laser-Scanner her und steht nach eigenen Angaben unter einem immensen Preisdruck.