Das Gesundheitsministerium bemängelt, dass die Bundesregierung nicht genau sagt, mit welchen Liefermengen beim Corona-Impfstoff gerechnet werden kann. Die Impftermine seien auf Grundlage früherer Zusagen vergeben worden.

"Die Bundesregierung muss den Ländern endlich eine verbindliche Auskunft über die Größenordnung der verringerten Impfstofflieferungen der kommenden Wochen geben", sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Es könne nicht sein, dass die Länder nach einer ersten Information am vergangenen Freitag, noch immer keine genauen Zahlen über die Größenordnung der verringerten Impfstofflieferungen der nächsten Wochen haben. "Dies erschwert eine vorausschauende Planung der Impfungen", so Bätzing-Lichtenthäler.

Vergebene Impftermine sollen eingehalten werden

Die Ministerin bemängelte, dass die Landesregierung am Freitagnachmittag sehr kurzfristig informiert wurde, dass die zugesagten Impfdosen nicht in vollem Umfang geliefert werden könnten. "Das Land hatte schon damals gegenüber dem Bund sehr deutlich gemacht, dass seine Planungen auf die von Bund und Unternehmen fest zugesagten Liefertermine bis Mitte Februar ausgerichtet waren." Rheinland-Pfalz habe vor allem die Termine für Impfungen insbesondere in den Impfzentren auf dieser Basis bis Mitte Februar vergeben.

Dennoch könnten alle bereits vergebenen Termine für die Erst- und Zweitimpfungen eingehalten werden, heißt es aus dem Ministerium.

Umbauarbeiten in Pfizer-Werk Grund für Lieferengpass

In der vergangenen Woche hat der US-Pharmakonzern Pfizer angekündigt, seine geplanten Liefermengen nicht einhalten zu können. Grund dafür seien Umbauarbeiten im Pfizer-Werk im belgischen Puurs für drei bis vier Wochen. "Die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern nehmen diese sehr kurzfristige wie unerwartete Mitteilung der Kommission und von Pfizer mit Bedauern zur Kenntnis", hieß es in am Freitag in einer Mitteilung des Ministeriums. Der Pfizer-Partner Biontech aus Mainz kündigte kurz darauf an, dass die zugesagte Menge an Impfstoffen schnell wieder eingehalten werden soll.