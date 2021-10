Kripo sichert Spuren nach Akku-Explosion

Eisenberg:

Nach einer Explosion in Eisenberg im Donnersbergkreis hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gestern Abend war in einem Mehrfamilienhaus der Akku eines Elektrorollers explodiert.

Die Wucht der Explosion riss die Fensterfront der Erdgeschosswohnung aus ihrer Verankerung. Die Markise darüber wurde zerfetzt und weggeschleudert. Nach aktuellen Erkenntnissen ist der Akku eines Elektrorollers, der in der Wohnung gelagert wurde, explodiert. Wie es dazu kam, sei bislang noch unklar. Drei Menschen seien durch die Explosion verletzt worden, eine Frau schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Sie seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Wie hoch der Sachschaden am Gebäude ist, sei ebenfalls noch nicht bekannt. Feuerwehr und Rettungskräfte waren in Eisenberg mit einem Großaufgebot vor Ort.