Der Rückgang der Kriminalität ist in Rheinland-Pfalz während des Teil-Lockdowns nicht so deutlich gewesen wie im Frühjahr. Einzelheiten will Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Vormittag mitteilen.

Gründe für die Entwicklung seien der weiter geöffnete Einzelhandel und Betrügereien im Zuge der Beantragung von Corona-Soforthilfen, sagte Lewentz. Viele Kriminelle hätten sich auf die neue Situation eingestellt. "Aktuell nähern sich die Kriminalitätszahlen wieder den Vorjahreswerten an, sind aber immer noch niedriger als im letzten Jahr", erklärte der Minister. Genaue Zahlen und Entwicklungen will Lewentz zusammen mit dem Chef des Landeskriminalamtes, Johannes Kunz, am späten Vormittag in Mainz vorstellen. Dabei geht es auch um Gewalt in Partnerschaften. Von Januar bis September dieses Jahres war noch keine Zunahme festgestellt worden. Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog. Entspannung im Frühjahr Während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr waren Diebstähle, Wohnungseinbrüche, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen deutlicher zurückgegangen als in der aktuellen Phase des Teil-Lockdowns. Die Kriminalität lag im März um fast 19 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Sendung am Mo , 14.12.2020 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP