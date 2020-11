Das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz arbeiten ab dem kommenden Jahr mit dem Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern zusammen. Das teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. Ziel sei die Nutzung Künstlicher Intelligenz für polizeiliche Zwecke, zum Beispiel bei Ermittlungen zur Nutzung von Kinderpornografie im Internet. Eine solche polizeilich-wissenschaftliche Kooperation sei bundesweit einmalig. "Gewaltige Datenmengen wie sie beispielsweise im Cyberbunker in Traben-Trarbach gefunden wurden, erfordern modernste technische Analysemöglichkeiten in der Ermittlungsarbeit", so Innenminister Lewentz. Das DFKI in Kaiserslautern ist das weltweit größte Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.