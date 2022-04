Wie ermitteln die Behörden in RLP gegen mögliche Kriegsverbrecher?

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat Geflüchtete aus der Ukraine aufgefordert, Gräueltaten in ihrer Heimat den hiesigen Behörden zu melden, um sie entsprechend dokumentieren zu können. Gibt es in Rheinland-Pfalz schon ein Verfahren, wie mit solchen Anzeigen umgegangen wird?

Hintergrund ist, dass schwere Kriegsverbrechen in anderen Ländern auch in Deutschland von der Justiz verfolgt werden können. Der russischen Armee wird vorgeworfen, in Butscha nahe Kiew wahllos wehrlose Zivilisten gefoltert und getötet zu haben. Dies hatten die ukrainischen Behörden mitgeteilt, nachdem die russischen Truppen von dort abgezogen waren. Der russische Außenminister Sergej Lawrow behauptete dagegen, es handele sich um eine Inszenierung der ukrainischen Seite.

In Gärten, vor Hochhäusern, am Straßenrand - viele der Opfer in Butscha wurden bestattet, wo es gerade möglich war. AP

Justizministerium: Selbe Abläufe wie schon beim Syrien-Krieg

Die Bearbeitung von Hinweisen auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt erfolgt nach Angaben des rheinland-pfälzischen Justizministeriums nach den selben Kriterien, die auch schon beim Krieg in Syrien angewendet wurden. Zuletzt wurde hier ein Angeklagter vom Landgericht Koblenz im Zusammenhang mit systematischer Staatsfolter zu lebenslanger Haft verurteilt.

Behörden prüfen, ob sich Verdächtige in Rheinland-Pfalz aufhalten

Vor allem das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz sei dafür zuständig, Informationen zu sammeln und mit Hinweisgebern in Kontakt zu treten. Die Polizei nehme sowohl Informationen von Hinweisgebern als auch von Ausländerbehörden, dem BAMF oder Hilfsorganisationen entgegen, so das Ministerium auf SWR-Anfrage. Beruhten die Erkenntnisse auf den Angaben von in Deutschland lebenden Hinweisgebern, würden diese zunächst polizeilich vernommen. Dabei werde ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, ob sich mögliche Tatverdächtige ebenfalls in Deutschland aufhalten.

Generalbundesanwalt zuständig für Eröffnung eines Strafverfahrens

Anschließend würden die Erkenntnisse an die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft oder an die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz weitergeleitet. Diese trete dann in Kontakt mit der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Nur der Generalbundesanwalt könne nach einer Prüfung des Falles entscheiden, ob ein Verfahren eröffnet wird.

Bislang keine Hinweise auf mögliche Täter in Rheinland-Pfalz

In Eilfällen unterrichte die Polizei den Generalbundesanwalt auch unmittelbar über entsprechende Erkenntnisse. Der Generalbundesanwalt habe zudem konkrete Ansprechpartner für die Staatsanwaltschaften bei "völkerstrafrechtlichen Fragen" im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt benannt. Laut Ministerium liegen derzeit allerdings keine konkrete Hinweise auf Kriegsverbrechen in der Ukraine vor, die von Menschen begangen wurden, die sich im Moment in Rheinland-Pfalz aufhalten.