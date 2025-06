Nach US-Angriff auf Iran erhöhte Wachsamkeit in Rheinland-Pfalz

Die USA haben sich dem Krieg Israels gegen den Iran angeschlossen. Hat das Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz, wo viele US-Soldaten stationiert sind?

Nachdem die USA Atomanlagen im Iran bombardiert haben, gilt in Rheinland-Pfalz erhöhte Wachsamkeit. "Der Angriff der USA auf die iranischen Atomanlagen ist eine neue Eskalation im Nahen Osten", stellte das Innenministerium in Mainz auf Anfrage fest. "Eine große Zahl von Militärstützpunkten der Amerikaner in Deutschland befinden sich in Rheinland-Pfalz."

Erhöhte Wachsamkeit bei Polizei nach US-Angriff auf Iran

Die Sicherheitsbehörden des Landes stünden im engen Austausch mit den amerikanischen Stützpunkten sowie dem Bundeskriminalamt. Alle Polizeidienststellen seien zudem erneut sensibilisiert und die Wachsamkeit erhöht worden, so das Innenministerium.

"Zum aktuellen Zeitpunkt wurden die bereits hohen Sicherheitsvorkehrungen nicht weiter erhöht, eine Änderung dieser Lage kann aber jederzeit erfolgen."

Die US Army sind mit acht und die Air Force mit zwei Standorten in RLP vertreten. SWR

Bundesregierung sieht keine verschlechterte Sicherheitslage

Nach Einschätzung der Bundesregierung hat sich die aktuelle Sicherheitslage in Deutschland durch den Krieg zwischen dem Iran und Israel bislang nicht verschlechtert.

Allerdings registrierten die Sicherheitsbehörden derzeit eine "sehr hohe Emotionalisierung in der islamistischen Szene in Deutschland", so eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums.

Iranische Atomanlagen bei Angriffen im Fokus

Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet und bombardiert seitdem insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land. Der Iran attackiert Israel seither im Gegenzug mit Raketen und Drohnen.

Die USA hatten in der Nacht zum Sonntag in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingegriffen und die Atomanlagen Fordo, Natans und Isfahan mit B-2-Kampfjets und bunkerbrechenden Bomben angegriffen. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben, was Teheran bestreitet.