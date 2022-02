Wie reagieren US-Streitkräfte und die Menschen in Rheinland-Pfalz?

Russland greift die Ukraine seit dem frühen Donnerstagmorgen von mehreren Seiten aus militärisch an. Welche Folgen hat das für die in Rheinland-Pfalz stationierten US-Streitkräfte, und wie reagieren die Menschen im Land auf die Eskalation in Osteuropa?

Die US-Airforce hat bestätigt, dass von der US-Air Base in Ramstein in der Westpfalz aus wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine Truppen und Ausrüstung nach Osteuropa verlegt werden.

Die amerikanische Luftwaffe sei auf all ihren Stützpunkten in Europa darauf eingestellt, NATO-Missionen und Notfalleinsätze, die die Ukraine betreffen, zu unterstützen. Dazu gehöre auch das Luftwaffentransportgeschwader in Ramstein. Die Air Base sei außerdem als Drehkreuz für Tankflugzeuge im Einsatz. Den ganzen Morgen über waren über Kaiserslautern zahlreiche Militärmaschinen im Anflug auf die Air Base Ramstein zu beobachten. US-Präsident Joe Biden sprach von einem vorsätzlichen Krieg und dass die Welt Russland zur Rechenschaft ziehen werde.

Auch aus Spangdahlem fliegen Kampfjets nach Osteuropa

Auch die US-Air-Base Spangdahlem ist in das Unterstützungskonzept für die osteuropäischen Verbündeten miteinbezogen. Zwölf Tarnkappenjets der US-Luftwaffe sind kürzlich vom US-Bundesstaat Utah nach Spangdahlem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) verlegt worden. Nun sollen sie im Rahmen des Russland-Ukraine-Kriegs eingesetzt werden. Acht der auf die US-Air-Base Spangdahlem verlegten Tarnkappenjets vom Typ F-35 werden an die Ostflanke der NATO verlegt. Das bestätigte ein Sprecher der US-Luftwaffe dem SWR.

Eine direkte militärische Unterstützung der Ukraine ist nicht vorgesehen, da sie kein NATO-Bündnispartner ist. Allerdings wollen die EU und ihre westlichen Verbündeten die Wirtschaftsanktionen gegen Russland weiter verschärfen. Zuvor hatte die Bundesregierung die mit Russland geplante Erdgas-Pipeline-Projekt Nordstream 2 ausgesetzt. Allerdings hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj andere Staaten zur Verteidigungshilfe aufgerufen. Er forderte Hilfe beim Schutz des ukrainischen Luftraums.

Putin begründet Angriffe mit Unterdrückung russisch-stämmiger Menschen

In der Nacht hatte Russland die Ukraine unter anderem mit Raketen angegriffen - darunter auch die Hauptstadt Kiew. Zudem wurden ukrainische Grenzposten angegriffen. Auch russische Bodentruppen drangen auf ukrainisches Staatsgebiet ein.

Offiziell begründet hat Russlands Präsident Wladimir Putin den Krieg gegen die Ukraine mit der Unterdrückung der russisch-stämmigen Bevölkerung in den selbsternannten Republiken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine. Diese werden bislang ausschließlich von Moskau anerkannt.

Malteser Hilfstransport für die Ukraine aus Trier

Von Trier aus startet heute ein Hilfstransport mit Feldküchen, Zelten und medizinischem Hilfsmaterial in die Ukraine. Man fahre in den Westen der Ukraine, hieß es. Die Güter sollen demnach armen, älteren und schutzbedürftigen Menschen und zahlreichen Binnenflüchtlingen zugutekommen, die seit der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland 2014 im Westen der Ukraine leben.

Demnach gibt es seit 30 Jahren eine Zusammenarbeit mit den Maltesern in der Ukraine. Diese hätten bereits vor Monaten signalisiert, dass dort OP-Masken, Schutzkleidung und Rollstühle benötigt würden. Bisher seien bereits neun Feldküchen aus Deutschland in der Ukraine im Einsatz. Damit könnten täglich etwa 1.000 Menschen mit Essen versorgt werden, so der Auslandsreferent der Malteser im Bistum Trier.

Friedensgebete in Kaiserslautern und Mainz

Die Friedensinitiative Westpfalz lädt ab heute zu Friedensgebeten in der Stiftskirche in Kaiserslautern ein. Diese sollen ab sofort jeden Donnerstag um18:30 Uhr stattfinden. Bei der Veranstaltung kämen sowohl ukrainische als auch russische Familien zusammen, so der Vorsitzende der Friedensinitiative, Detlev Besier. Es gehe für Kirche und Religion jetzt darum, Menschen an einem Ort ohne Politik zu vereinen, wo sie ihren Sorgen und Hoffnungen Ausdruck geben könnten.

Aufruf des Pax-Christi-Bundesvorstands

Die katholische Friedensbewegung Pax Christi hat zu einem Online-Friedensgebet mit dem Mainzer Bischof und Pax-Christi-Präsidenten Peter Kohlgraf eingeladen. Das Gebet finde am Freitag um 18 Uhr als Zoom-Veranstaltung statt, teilte das Bistum am Donnerstag mit. "In dieser beunruhigenden und gefährlichen Situation um die Ukraine wollen wir gemeinsam für die Menschen in diesem Krisengebiet beten", heißt es in dem Aufruf des Pax Christi-Bundesvorstands.