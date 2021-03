Weil es derzeit in vielen Kliniken im Land durch die Corona-Krise zu wenig Schutzmaterial gibt, dürfen Väter oft nicht mehr bei Geburten dabei sein. Das bereitet Familien große Sorge.

Ingrid Mollnar vom Hebammen-Landesverband Rheinland-Pfalz sagt: "Ganz dringendes Problem bei uns ist im Moment sowohl in der Klinik als auch in der Freiberuflichkeit die Versorgung mit Schutzkleidung." Durch die Corona-Krise fehle es an Schutzkitteln, Häubchen, Handschuhen, geeignetem Mundschutz und Desinfektionsmittel.

Auch wenn man volles Verständnis dafür habe, dass Väter bei der Geburt dabei sein wollen: Um Schutzkleidung zu sparen, müsse es derzeit ohne Väter gehen.

Sorge bei werdenden Müttern

Gerade für die Mütter sei diese Situation jedoch besonders schwer, sagt Pia Müller, Vorsitzende des Elternvereins "Mother Hood". "Sie haben Angst, dass bei der Geburt etwas schiefläuft, weil sie alleine sind und es nicht erkannt wird." Väter seien daher auch eine "große Entlastung für das Klinikpersonal", so Müller.

Zudem befürchteten die Frauen ihrer Erfahrung nach, dass mit einer längeren Zeit im Krankenhaus für sie und das Neugeborene auch das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus steigen könnte.

Ausnahme: Hier dürfen Väter trotz Corona noch mit in den Kreißsaal

Im Katholischen Klinikum Mainz (KKM) dürfen die Väter aktuell trotz Corona noch bei der Geburt dabei sein. Das bringt für die Geburtsstation jedoch einiges an Mehrarbeit, wie Adel Karim Antar, Arzt in der Gynäkologie, berichtet.

So meldeten sich zahlreiche werdende Eltern, die in anderen Kliniken registriert waren, in denen Väter nicht mehr mit in den Kreißsaal dürfen. "Bei uns ist es so, die dürfen ganz normal weiter rein." Auf der Mutter-Kind-Station für die frischgebackenen Eltern versuche das Klinikum den Besuch jedoch "maximal zu unterbinden".

Besondere Regelungen für medizinisches Personal

Dabei muss sich auch das medizinische Personal schützen, um weiter arbeiten zu können - gegebenenfalls sogar trotz Kontakt mit einem Infizierten. "Dann wird halt weitergearbeitet solange man dann symptomfrei ist - natürlich unter den gegebenen Vorsichtmaßnahmen", sagt Antar.

Denn Ärzte und medizinisches Personal gehören zum Kreis der sogenannten Schlüsselpersonen. Eine Verfügung des Ministeriums erlaubt ihnen auch in solche einem Fall die Fortsetzung der Arbeit. Das befürwortet auch der Ärztliche Leiter des Corona-Testlabors in Ingelheim, Dr. Oliver Harzer.

Allerdings sei dann eine enge medizinische Überwachung dieser Personen sowie im Zweifelsfall eine Ausstattung mit Schutzkleidung wichtig. Nur so könne verhindert werden, dass sie andere mit dem Coronavirus anstecken, sollten sie tatsächlich Virusträger werden, bevor sie Symptome zeigen. "Ich denke, das sind so Fälle, da gibt es dann kein festes Raster mehr", sagt Harzer.