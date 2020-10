per Mail teilen

In gleich zwei rheinland-pfälzischen Landkreisen ist die Corona-Warnstufe von "Weiß" direkt auf "Rot" hochgestuft worden: Im Kreis Altenkirchen und im Kreis Birkenfeld wurde die Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner überschritten.

Im Kreis Altenkirchen liegt der aktuelle sogenannte Inzidenzwert bei 57 Fällen auf 100.000 Einwohner. Grund für den starken Anstieg der Fallzahlen ist eine große Hochzeit mit knapp 250 Gästen. Dort hatte sich das Virus offenbar verbreitet. Bis Freitagnachmittag wurden bereits 50 Gäste positiv getestet.

Aggressive Stimmung beim Testen

Das Gesundheitsamt in Altenkirchen rechnet damit, dass die Zahl noch deutlich steigt, weil am Montag weitere Ergebnisse erwartet werden. Laut Gesundheitsamt wurden bisher 150 Gäste getestet und unter Quarantäne gestellt.

Landrat Peter Enders (CDU) kündigte an, Verstöße gegen Quarantäneregeln konsequent zu ahnden. Es bringe auch nichts, Mitarbeiter des Gesundheitsamtes zu beschimpfen. Amtsleiter Heinz Uwe Fuchs hatte berichtet, bei den Tests sei die Stimmung teilweise aggressiv gewesen.

Beratungen über Maßnahmen im Kreis Birkenfeld

In der Region Trier haben mittlerweile zwei Kreise die Corona-Alarmstufe Rot erreicht. Nach dem Eifelkreis Bitburg-Prüm hat am Freitag auch der Kreis Birkenfeld die 50er Marke bei 100.000 Einwohnern überschritten. Dort entscheidet die Task-Force aus Land und Kreis am heutigen Samstag über weitere Maßnahmen.

Die Region ist generell bereits verhältnismäßig stark betroffen. Bei den Kreisen Vulkaneifel und Bernkastel-Wittlich mit mehr als 35 Corona- Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen steht die Ampel auf Orange. Nur der Kreis Trier-Saarburg und die Stadt Trier liegen noch bei Alarmstufe Gelb.