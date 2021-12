Immer mehr Kommunen in RLP verbieten Corona-Demos

Mehrere Kommunen in Rheinland-Pfalz haben für heute geplante Versammlungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen verboten.

Den Anfang hatte der Kreis Bad Dürkheim gemacht und geplante "Montagsspaziergänge" am Wochenende verboten. Weitere Kommunen ziehen nun nach.

Der Kreis Bad Dürkheim teilte in einer Allgemeinverfügung mit, die in fünf Orten des Landkreises geplanten "Montagsspaziergänge" seien ebenso untersagt wie jede weitere "Ersatzversammlung".

Sorge vor Ausschreitungen bei Demos gegen Corona-Maßnahmen

Die bundesweit durchgeführten "Spaziergänge" seien "durch die Gleichzeitigkeit von akkurater Planung und vermeintlicher Spontanität geprägt". Die Versammlungen seien aber geplant und zielten nur darauf ab, staatliche Maßnahmen zu unterlaufen. Die Organisatoren würden sich durch ihre Anonymität Auflagen durch die Behörden entziehen.

Im Milieu der "Querdenker" würden "explizit Guerillataktiken thematisiert". Bei den Anhängern sei eine zunehmende Enthemmung und Radikalisierung festzustellen. Es bestehe die Sorge, dass sie "gleichsam ein 'Katz-und-Maus-Spiel' mit der Versammlungsbehörde, der Ordnungsbehörde und der Polizei treiben".

Zum Schutz vor Infektionsgefahren könnten auch Versammlungen eingeschränkt werden, erklärte die Kreisverwaltung. Dazu gehörten auch Versammlungsverbote.

Auch Frankenthal verbietet "Montagsspaziergänge"

Die so genannten "Montagsspaziergänge“ und ähnliche unangemeldete Protestveranstaltungen gegen die Corona-Maßnahmen werden auch in Frankenthal verboten. Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde erlassen und trete am Montag (20. Dezember) in Kraft, so die Stadtverwaltung.

Ebenso Neustadt in der Pfalz verbietet Corona-Demo am Montag

Auch die Stadt Neustadt an der Weinstraße hat den "Montagsspaziergang" untersagt. Andere vergleichbare Versammlungen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen seien ebenfalls verboten, so die Stadt. Die geplante Versammlung am Montag sei nicht ordnungsgemäß angemeldet. "Die anonymen Organisatoren versuchen sich damit zu verschleiern und verhindern die sonst vorgesehenen Absprachen mit den Behörden und Auflagen wie zum Beispiel den Einsatz von Ordnern."

1.800 Menschen in Koblenz protestieren gegen Corona-Vorschriften

In Koblenz haben am Samstagabend etwa 1.800 Menschen mit einem sogenannten "Lichterspaziergang" gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht protestiert. Polizeiangaben zufolge war der Protestzug nicht angemeldet. Die Menschen zogen zwei Stunden lang friedlich vom Deutschen Eck aus durch die Koblenzer Innenstadt. Die Polizei hinderte sie daran, auf den Koblenzer Weihnachtsmarkt zu gelangen. Bereits am Nachmittag hatten sich etwa 50 Gegner der Corona-Maßnahmen und Corona-Impfungen in der Koblenzer Innenstadt zu einer Mahnwache getroffen. Für Montag haben Impfgegner eine weitere Protestveranstaltung in Koblenz angemeldet.

Linken-Mahnwache gegen "Freie Pfälzer" am Montagabend

Auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern soll am Montagabend eine Mahnwache gegen die Montagsspaziergänge stattfinden, zu denen die "Freien Pfälzer" aufgerufen haben. Diese protestieren gegen die Corona-Maßnahmen. Die Mahnwache wird unter anderem von der Fraktion die Linke, Fridays For Future und der Gewerkschaft ver.di organisiert. Unter den Spaziergängern seien auch Menschen aus dem Querdenker-Umfeld und Neonazis, heißt es in einem veröffentlichten Schreiben. Der Verfassungsschutz beobachtet die Gruppierung "Freie Pfälzer", weil sie ein Ableger der als rechtsextrem geltenden Gruppe "Freie Sachsen" sein könnte. Ebenso wie der Kreis der Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt an der Weinstraße sollte auch Kaiserslautern den "Spaziergang" der "Freien Pfälzer" verbieten, forderten die Linken.

Kritiker der Corona-Politik demonstrieren in Trier



In Trier hatten am Samstag bis zu 300 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. An einer Gegenkundgebung nahmen etwa 100 Menschen teil, wie die Polizei mitteilte. Die Regeln seien eingehalten worden, Zwischenfälle habe es nicht gegeben.

Lewentz warnt vor steigender Aggressionsbereitschaft

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) fürchtet, dass die Aggressionsbereitschaft bei Demonstrationen in Rheinland-Pfalz zunehmen könnte. "Wir spüren über das ganze Land verteilt ein zunehmendes Protestgeschehen mit einer teilweise aggressiven Grundstimmung", sagte Lewentz. "Das ist eine große Herausforderung für die Polizei." Allein am vergangenen Montag hätten landesweit rund 3.000 Menschen gegen Corona-Beschränkungen demonstriert, beispielsweise in Speyer, Pirmasens und Landau. Darunter seien auch Vertreter rechtsextremer Gruppierungen gewesen.

"Jeder, der sich solchen Demonstrationen anschließt, muss sich bewusst sein, dass das problematisch werden kann, wenn er die Grenze der zulässigen Meinungsfreiheit überschreitet, indem er nicht lediglich Kritik an den staatlichen Maßnahmen übt, sondern sich in strafrechtlicher relevanter oder verfassungsfeindlicher Weise äußert", warnte Lewentz.