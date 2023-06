Mit welchen Krankheiten darf ich nicht Auto fahren?

Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern veranstaltet am Mittwoch einen Schlaganfall- und Neurotag. Nach Angaben des Krankenhauses können sich dort Menschen aus der Medizinbranche über neue Forschungsstände austauschen. In verschiedenen Vorträgen werden Themen behandelt, wie beispielsweise Schlaganfälle, Medizinrecht, Hirntumore und Epilepsie. Corona-bedingt findet die Tagung sowohl vor Ort als auch digital statt. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings müssen sich Interessierte über die die Internetseite des Westpfalz-Klinikums anmelden.