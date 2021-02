per Mail teilen

Der Fachkräftemangel in der Pflege wirkt sich auch auf die Gesundheit der Beschäftigten aus. Das zeigt eine Untersuchung der Barmer Krankenkasse. Demnach werden Pflegerinnen und Pfleger in Rheinland-Pfalz deutlich häufiger krank und gehen früher in Rente als andere Berufsgruppen. Die Corona- Pandemie könnte die Situation weiter verschärfen.