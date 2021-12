Krankenhausgesellschaft appelliert an Eigenverantwortung

Nach den Bund-Länder-Beschlüssen setzt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Es komme jetzt vor allem auf die Kontakte im privaten Bereich an, sagte Gaß im SWR Aktuell-Interview. Ziel sei es, dass nicht zu viele Patienten gleichzeitig in die Krankenhäuser kommen. "Deswegen appellieren wir an die Bevölkerung, sich wirklich ab sofort an die Regeln zu halten, die man ja ohnehin nicht lückenlos kontrollieren und sanktionieren kann und will." Bund und Länder hatten Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene beschlossen.

