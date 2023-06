Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:42 Uhr Freizeitflieger auf der Suche nach Waldbränden Auch wenn es dieser Tage hier und da regnet - die Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz bleibt hoch. Erst in der vergangenen Nacht hat die Feuerwehr in Enkenbach-Alsenborn wieder einen kleineren Flächenbrand gelöscht. Hitze und Trockenheit der letzten Wochen haben den Wäldern zugesetzt, da reicht ein Funken, um, wie vergangene Woche in der Südpfalz, ein Großfeuer auszulösen. Je schneller das dann entdeckt wird, umso besser: Der Luftsportverband Rheinland-Pfalz hat nun alle seine Mitglieder dazu aufgerufen, nach Rauch und Flammen Ausschau zu halten, wenn sie gerade in der Luft sind. Die ganze Story haben meine Kollegen auf Instagram:

9:24 Uhr ⚽️ Vor 30 Jahren: DM-Titel für die Pfälzer Fußball-Frauen In genau vier Wochen beginnt in Australien die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Die DFB-Damen sind, die Herren mögen es mir verzeihen, derzeit das deutlich erfolgreichere Team. Frauenfußball in Deutschland hat so eine ganz eigene Geschichte... zunächst vom DFB noch untersagt, beim ersten Titelgewinn gab es nicht etwa Prämien sondern ein Kaffeegeschirr. Und heute vor genau 30 Jahren jubelte die Pfalz. Allerdings nicht der FCK, sondern die Frauen des TuS Niederkirchen. Die setzten sich im Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen die haushohen Favoritinnen durch. Meine Kollegin Julia Metzner aus der Sportredaktion hat die ganze Geschichte: Niederkirchen Frauenfußball | TuS Niederkirchen 30 Jahre Deutsche Meisterschaft: Die "Damen" des TuS Niederkirchen Der TSV Siegen war am 20. Juni 1993 der große Favorit im Finale um die deutsche Meisterschaft. Aber die Fußballerinnen aus Niederkirchen schrieben pfälzer Sportgeschichte.

9:08 Uhr Bombensuche rund um Pfaffendorfer Brücke In Rheinland-Pfalz liegen vermutlich noch jede Menge Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden oder im Wasser. Meist tauchen sie zur Unzeit auf - etwa bei Bauarbeiten. Rund um den geplanten Neubau der Pfaffendorfer Brücke lässt die Stadt Koblenz jetzt nach Kampfmitteln suchen. Dafür sind in den nächsten Wochen Taucher im Einsatz, die den Rhein nach Bomben und Granaten absuchen. Rund 30 Verdachtspunkte wurden vorher durch spezielle Messungen ausfindig gemacht. Die Suchaktion kostet schätzungsweise rund 500.000 Euro. Koblenz Auch Taucher im Einsatz Neubau der Pfaffendorfer Brücke: Bombensuche auf Baustelle in Koblenz In Koblenz wird das Baustellengelände für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke nach Bomben abgesucht. Es könnte stark belastet sein, ebenso wie der Rhein. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichete SWR4 RLP am 20. Juni 2023 um 6:30 Uhr

8:52 Uhr Report Mainz: Mangel an Pflegeplätzen Der Aktionstag der Krankenhäuser wegen ihrer desolaten Finanzlage war ja heute früh schon Thema. Auch Pflegeeinrichtungen sind bundesweit teilweise am Limit - es fehlt Geld und vor allem Personal. Welche absurden Folgen das hat, haben die Kollegen des ARD-Magazins "Report Mainz" recherchiert. Triage in der Pflege: Heime und Wissenschaftler schlagen Alarm Demnach liegen schwer pflegebedürftige Menschen weiterhin in Krankenhäusern, weil es in vielen Fällen keine Plätze mehr in Pflegeheimen gibt. Auch Pflegestützpunkte in Rheinland- Pfalz schlagen Alarm, weil Pflegeinrichtungen immer öfter schwere Fälle ablehnen. Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen würden gezielt nur leichtere Pflegefälle auswählen, um ihr Personal zu entlasten. Bundesweit würden Menschen mit hoher Pflegebedürftigkeit immer öfter durchs Raster fallen. Diese Menschen müssten deshalb häufig im Krankenhaus bleiben, obwohl es dafür keine medizinischen Gründe mehr gebe. Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell RLP am 20. Juni 2023 um 7:30 Uhr

8:44 Uhr Land unter in der Verbandsgemeinde Kirchen im Westerwald In der Verbandsgemeinde Kirchen im Westerwald hat am Morgen heftiger Starkregen Keller volllaufen lassen und Straßen überschwemmt. Laut Feuerwehr stand das Wasser teils einen halben Meter hoch, zahlreiche Gullydeckel wurden hochgedrückt. Betroffen waren vor allem die Orte Brachbach und Mudersbach. Dort pumpt die Feuerwehr derzeit noch den Parkplatz eines Supermarkts leer, dort hat sich Wasser in Mulden angesammelt. Die Straßen sind ansonsten weitgehend wieder befahrbar. In den nächsten Tagen könnten wir es noch häufiger mit Platzregen, Hagel und kleineren Überflutungen zu tun bekommen, sagen die Meteorologen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 20. Juni 2023 um 8:30 Uhr

8:31 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt In Berlin finden zum siebten Mal deutsch-chinesische Regierungskonsultationen statt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang und seine Regierung zu Gesprächen eingeladen. Die Deutsche Krankenhaus Gesellschaft (DKG) will heute mit einem bundesweiten Aktionstag auf die Finanzprobleme vieler Kliniken aufmerksam machen. Unter dem Motto "Krankenhäuser in Not" findet in Berlin findet eine Kundgebung statt. Streikaktionen an Kliniken sind laut Verband nicht geplant. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) Thomas Haldenwang stellen den Verfassungsschutzbericht 2022 vor. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier startet zu einem Staatsbesuch in Kasachstan und zu einem offiziellen Besuch in Kirgistan.

8:22 Uhr Eine Million Studierende haben Einmalzahlung noch nicht beantragt Seit März gibt es für Studentinnen und Studenten 200 Euro aus dem Entlastungspaket des Bundes - um die gestiegenen Energiekosten abzufedern. Bundesweit haben allerdings gut eine Million Studierende das Geld noch nicht abgerufen, obwohl sie einen Anspruch haben. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe und berufen sich auf eine Antwort der Bundesregierung. Bis zum 30. September können noch Anträge gestellt werden.

Über dieses Thema berichtete DASDING am 20. Juni 2023 um 8:00 Uhr

7:37 Uhr Feuerwehr sägt Kind aus Klettergerüst frei Das ging nochmal gut: Die Feuerwehr ist gestern zu einer Kita in Mainz-Mombach ausgerückt. Eine Dreijährige hatte sich dort in einem Klettergerüst derart verkeilt, dass sie alleine nicht mehr herunterkam. Laut Feuerwehr steckte das kleine Mädchen mit einem Bein zwischen einem Querbalken und einer Sprosse fest. Kurzerhand sägte die Feuerwehr die Sprosse durch und befreite so die Kleine. Das Mädchen blieb - abgesehen von einem ordentlichen Schreck - unversehrt. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 20. Juni 2023 um 6:30 Uhr

7:19 Uhr Weltflüchtlingstag - Mainzer Initiative hilft verletzten Iranern 110 Millionen Menschen - so viele sind nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks derzeit weltweit auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung, Gewalt und Hunger. Das ist die größte Zahl Vertriebener, die je unterwegs war. Die UN und Hilfsorganisationen weltweit machen am heutigen 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, auf die Lage dieser unzähligen Kinder, Frauen und Männer aufmerksam. Nur ein Beispiel von vielen: Eine Mainzer Initiative versucht, Menschen aus dem Iran nach Deutschland zu holen, um sie hier medizinisch zu versorgen. Bei Protesten gegen das Regime in Teheran haben viele ihr Leben riskiert und wurden schwer verletzt. Mainz Treffen mit Bischof Kohlgraf Mainzer Initiative hilft verletzten Demonstranten aus dem Iran Eine Initiative aus Mainz versucht, Menschen nach Deutschland zu holen, die bei Demonstrationen im Iran verletzt wurden. Bei zwei jungen Männern ist ihr das schon gelungen. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:56 Uhr 🚊 Ärger über die Bahn - Zu späte Infos über Sperrung Ab morgen Abend brauchen Pendler auf der Bahnstrecke zwischen Trier und Koblenz jede Menge Geduld. Bis Mitte Juli fallen zahlreiche Verbindungen aus, Grund sind Bauarbeiten an der Strecke. Soweit, so nötig. Ärger bekommt die Bahn auch nicht wegen der Sanierungsarbeiten, sondern für ihre Informationspolitik. Die Ankündigung für den Ersatzverkehr sei viel zu spät gekommen, beschwert sich der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, außerdem sei der Ersatzfahrplan schlecht ausgearbeitet. Die Bahn hat sich immerhin entschuldigt. Trier Bauarbeiten an Bahnstrecke Deutsche Bahn bekommt heftige Kritik für späte Kommunikation Für Bahnfahrer zwischen Trier und Koblenz wird es ab Mittwoch komplizierter. Viele Züge fallen aus. Und der Ersatzverkehr hätte womöglich besser organisiert werden können. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 20. Juni 2023 um 6:30 Uhr

6:25 Uhr "Aktion Tagwerk" - Jugendliche jobben für den guten Zweck Vor mehr als 20 Jahren gründete die Mainzerin Nora Weisbrod - noch als Jugendliche - den Verein "Aktion Tagwerk". Erst in Rheinland-Pfalz, später bundesweit wurde daraus die Kampagne "Dein Tag für Afrika". Die Idee: Schülerinnen und Schüler arbeiten einen Tag und spenden ihren Verdienst für Hilfsprojekte. "Aktion Tagwerk" auch in Rheinhessen Am heutigen Aktionstag machen auch wieder hunderte Jugendliche in Rheinland-Pfalz mit. In der Mainzer Kaffeemanufaktur etwa werden Kaffeebohnen verpackt. Auch in Ingelheim, Wörrstadt oder Oppenheim sind die Schülerinnen und Schüler aktiv. Sie haben sich ihre Ein-Tages-Jobs selbst gesucht und arbeiten zum Beispiel in einem Café, im Weinberg oder räumen im Supermarkt Regale ein. Der Verdienst ihrer Arbeit fließt direkt in Hilfsprojekte der Aktion Tagwerk in Ruanda oder Uganda.

6:16 Uhr Krankenhaus-Proteste in RLP Den Krankenhäusern in Deutschland geht es wirtschaftlich schlecht. Darauf weisen heute am bundesweiten Protesttag "Krankenhäuser in Not" auch Kliniken in Rheinland-Pfalz hin. So soll das Westpfalzklinikum Kaiserslautern rot angestrahlt werden - als Zeichen für die Alarmstufe Rot. In den Krankenhäusern der Marienhaus-Gruppe gibt es Infostände, außerdem sollen Flugblätter verteilt werden. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten sei aber nicht gefährdet, heißt es. Die Krankenhäuser fordern vom Bund mehr Geld. Eine Studie kam vergangene Woche zum Ergebnis, dass in Rheinland-Pfalz und dem Saarland 25 Prozent der Kliniken akut von einer Insolvenz bedroht sind. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 20. Juni 2023 um 6:00 Uhr

6:03 Uhr Blitz, Donner und Regen - Das Wetter in Rheinland-Pfalz Puh, da hat sich in der Hitze der letzten Tage einiges zusammengebraut. Heute soll es im Tagesverlauf ordentlich gewittern, teils mit Starkregen und Hagel. Bei Temperaturen zwischen 28 und 32 Grad fühlt sich das dann so richtig nach Sauna oder Tropen an. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung herausgegeben. Video herunterladen (29 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Heute ist bundesweit Startschuss der "Aktion Tagwerk – Dein Einsatz zeigt Wirkung". Schülerinnen und Schüler gehen einen Tag arbeiten oder leisten Hilfsdienste. Der erhaltene Lohn wird gespendet, der Erlös geht an nachhaltige Projekte im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda und weltweit. Den Verein "Aktion Tagwerk" hat 2002 die Mainzerin Nora Weisbrod gegründet. Der Immobilienverband Deutschland (IVD) legt heute den Immobilien-Preisspiegel 2023 für Rheinland-Pfalz vor. Darin sind die aktuellen Immobilienpreise von 65 Gemeinden aufgeführt. Am Landgericht Frankenthal wird der Prozess gegen ein Elternpaar aus Speyer fortgesetzt. Dem Vater wird vorgeworfen, sein Baby schwer misshandelt zu haben. Die Mutter soll zu spät Hilfe geholt haben.