Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt weiter an, auf aktuell 666,4. Wegen der hoch ansteckenden Omikron-Variante des Corona-Virus wird auch am Diakonie Krankenhaus in Bad Kreuznach wird in den kommenden Wochen mit einer erhöhten Auslastung der Normalstationen gerechnet. Besonders steigende Infektionen der Ärzte und Pflegekräfte könnte die Belastung auf die Kliniken im Land weiter erhöhen.