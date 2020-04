Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen in Rheinland-Pfalz hat sich innerhalb weniger Tage fast verdoppelt: Laut Gesundheitsministerium infizierten sich 253 Menschen.

"Wir haben aktuell in Rheinland-Pfalz 253 bestätigte Covid-19-Fälle von Menschen, die in dem Bereich von Krankenhäusern und Arztpraxen, Tageskliniken und Dialyse und ähnlichen Einrichtungen arbeiten", sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag. Am Freitag hatte das Ministerium noch 134 Corona-Fälle für die Branche erfasst, also 119 weniger. Wieviele der Infizierten Ärzte oder Krankenschwestern seien, lasse sich nicht sagen.

Immer mehr Corona-Kranke in Pflegeheimen Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in rheinland-pfälzischen Pflegeheimen hat sich in den vergangenen Tagen deutlich erhöht. Laut Gesundheitsministerium sind auch zahlreiche Ärzte und Pflegekräfte angesteckt.

Einen Überblick über die genaue Zahl von infizierten Kollegen im Land hatte zuvor die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz gefordert. "Wir brauchen eine zentrale Erfassung", betonte Jürgen Hoffart, Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz im SWR. "Wir haben in letzter Zeit so viel auf die Schnelle auf die Beine gestellt, das müsste eigentlich auch machbar sein."

Allein in Italien seien mindestens 63 Ärzte an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben, sagte Hoffart. Im Land seien schließlich auch pensionierte Kollegen und Freiwillige zur Hilfe aufgerufen worden.

Jürgen Hoffart (Landesärztekammer): "Wir brauchen eine genaue Erfassung" In Rheinland-Pfalz gibt es bis jetzt nur ungenaue Zahlen darüber, wieviele Mediziner sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz verlangt Änderungen. Im SWR äußerte sich der Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, Jürgen Hoffart.

Ministerin: Steuerung bei Engpässen unabhängig von Meldewesen

Doch für eine genaue Daten-Erhebung nach Berufsgruppen sei eine Gesetzesänderung auf Bundesebene nötig, sagte Bätzing-Lichtenthäler und verwies auf das Infektionsschutzgesetz, das in Paragraph 23 die Meldepflicht regelt. Sie warnte zudem vor einer Belastung der Gesundheitsämter vor Ort. Wichtig sei, dass die Steuerung vor Ort funktioniere, wenn Ärzte und Klinikpersonal erkrankten oder in Quarantäne müssten. Dafür gebe es in Rheinland-Pfalz bereits Möglichkeiten.

So gebe es beispielsweise einen Freiwilligenpool für Pflegeeinrichtungen. Aus dieser Gruppe könnten Pfleger einspringen, wenn Mitarbeiter in Senioreneinrichtungen in Quarantäne müssten und nicht zur Arbeit gehen könnten. Bei Engpässe von Ärzten könnte über das Versorgungskonzept regional gegengesteuert werden. Diese Steuerung gebe es unabhängig vom Meldewesen, so die Ministerium.

"Nur der Abstrich alleine wird nicht dazu führen, dass die Einrichtung virenfrei wird." Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD)

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm will einen Überblick über Corona-Fälle in Pflegeheimen bekommen und hat dazu Tests in allen 14 Pflegeheimen des Kreises angekündigt. Sie seien für Bewohner und Personal freiwillig. In dem Zusammenhang sagte die Ministerin: "Mit einer einmaligen Testung ist es nicht getan." Die Landesregierung setze eher auf die Prävention und Eindämmung des Virus und dass der Betrieb am Laufen bleibe. "Nur der Abstrich alleine wird nicht dazu führen, dass die Einrichtung virenfrei wird."

Bei Fällen wie dem Seniorenheim in Worms mit inzwischen rund 30 infizierten Bewohnern und Mitarbeitern seien Massenabstriche das Mittel der Wahl, so die Ministerin. Anders sei es dagegen bei Einrichtungen mit nur ein oder zwei Fällen. Hier müssten in Abstimmungen mit den Gesundheitsämtern Invidualentscheidungen getroffen werden.

Intensivstation in Alzey dicht, infiziertes Heimpersonal an mehreren Orten

In Rheinland-Pfalz hatten zuletzt Infektions-Fälle und Quarantäne-Maßnahmen beim Personal für Konsequenzen gesorgt. So musste beispielsweise die Intensivstation eines Krankenhauses in Alzey vorübergehend geschlossen werden, weil Ärzte und Pfleger Kontakt mit einem infizierten Patienten hatten. In einem Altenheim in Hillesheim im Kreis Vulkaneifel wurden vier Pflegekräfte positiv auf Covid-19 getestet und in zwei Caritas-Behindertenheimen in Koblenz und im nahen Weißenthurm gab es zuletzt neun infizierte Mitarbeiter.