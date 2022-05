Knochenmarktransplantation in Mainz für 12-Jährigen aus Kiew

Die medizinische Versorgung in der Ukraine ist durch den Krieg am Boden. In den Krankenhäusern, die noch stehen, mangelt es an Medikamenten und Ausstattung. Leidtragende sind auch viele kranke Kinder. Ein Junge aus Kiew, der an Leukämie erkrankt ist, kam mit seinem Vater vor zwei Monaten nach Mainz. Hier wird er weiter behandelt und bekommt eine Knochenmarktransplantation.