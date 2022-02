Kostenlose Rechtsberatung im Ahrtal stößt auf große Nachfrage

per Mail teilen

Die kostenlose Rechtsberatung für Betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal wird stark nachgefragt. Es gibt bereits Pläne, das Angebot auszuweiten.

Bis zu 40 Betroffene besuchten jeweils die ersten drei Veranstaltungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Dernau, berichtete der Pro Justiz-Vorsitzende, Peter Itzel, im Gespräch mit dem SWR. Etwa jeder Dritte davon habe sich anschließend noch um eine weiterführende individuelle Rechtsberatung bemüht. Diese persönlichen Gespräche mit Rechtsanwälten werden nach Itzels Angaben von der Rechtsanwaltskammer Koblenz vermittelt. Für den vierten angesetzten Termin gibt es demnach rund 50 Anmeldungen.

Itzel sagte, das Viererbündnis aus Rechtsanwaltskammer und Handwerkskammer Koblenz sowie der ADD Trier und dem Verein Pro Justiz Rheinland wollten ein Forum für alle möglichen Rechtsfragen bieten, die sich für Betroffene im Ahrtal stellen.

Viele Probleme bei Wohnungseigentümergemeinschaften

Die ersten Beratungstermine haben laut Itzel unter anderem gezeigt, dass es nach der Flutkatastrophe häufig Probleme in Wohnungseigentümergemeinschaften gibt. So gebe es oft Unstimmigkeiten unter den Eigentümern, wo etwa zerstörte Wohnungen neu errichtet werden sollen. Es komme auch häufig vor, "dass Verwalter nicht greifbar sind". Andere Verwalter hätten Versicherungssummen an Architekten oder Generalunternehmer abgetreten, sodass den Eigentümern wenig Steuerungsmöglichkeiten etwa beim Wiederaufbau bliebe.

Viel Beratungsbedarf gibt es nach bisherigen Erkenntnissen von Pro-Justiz Rheinland auch zu Fragen rund um die Schadensabwicklung mit Versicherungen und wie Betroffene an Gutachten oder Handwerker kommen. "Teilweise wollen Menschen auch nur ihren Frust loswerden", so Itzel. Etwas überrascht seien die Rechtsberater, dass es bei den Veranstaltungen bisher weniger als gedacht um Baurecht gehe. Fragen dazu, ob man etwa das alte Gebäude wieder herstellen müsse oder neu bauen könne, seien kaum gestellt worden.

"Einfache Anrufe zu erledigen ist für diese Leute teilweise schon nicht mehr machbar."

Zwei Gruppen von Betroffenen nutzen kostenlose Rechtsberatung

"Auf der einen Seite haben sie verzweifelte, orientierungslose Menschen, die einfach überfordert sind. Die stehen vor ihren Ruinen und wissen einfach nicht wie es weitergeht", berichtet Peter Itzel. Diese Menschen seien häufig traumatisiert und dadurch nicht in der Lage, Dinge zu erledigen, die in anderen Umständen kein Problem darstellen würden: "Einfache Anrufe zu erledigen ist für diese Leute teilweise schon nicht mehr machbar", so Itzel.

Die andere Hälfte der Beratungssuchenden gehe "sehr professionell mit der Situation um". Das seien speziell Eigentümer, die Wohnungen vermietet hätten und auch Objekte in anderen Gegenden besäßen. Die hätten zwar auch ihre Nöte, etwa mit Verwaltern, "aber nicht diese unmittelbare Betroffenheit, wie ein Eigentümer, der vor seinem überfluteten oder niedergerissenen Wohnhaus steht".

Weitere Beratungstermine sollen nächste Woche mitgeteilt werden

Insgesamt hätten die betroffenen Menschen sehr viele Fragen und viele Leute seien sehr verunsichert, sagte Itzel. Wegen der starken Nachfrage nach der kostenlosen Rechtsberatung gebe es bereits Pläne, das Angebot auszuweiten. Der Vorsitzende von Pro Justiz Rheinland kündigte an: "Wir werden wahrscheinlich in vier bis sechs Wochen eine weitere Veranstaltungsrunde machen, weil der Bedarf da ist." Die Termine sollen nächste Woche, kurz nach Fastnacht, bekanntgeben werden.