Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat angekündigt, eine Million medizinische Masken zur Verfügung zu stellen – für Menschen die Grundsicherung bekommen. Ministerpräsidentin Dreyer sagte, solche Masken dürften kein Luxus-Gut werden.

Für die etwa 280Tausend Bezieher von Hartz IV in Rheinland-Pfalz könnten etwa drei medizinische Masken – also OP-Masken oder Masken mit dem Schutzstandard FFP2 oder KN95 pro Person ausgegeben werden. Das solle so unbürokratisch und niedrigschwellig wie möglich gestaltet werden, sagte Dreyer. Bund und Länder hatten beschlossen, dass künftig in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften medizinische Masken Pflicht werden. Die entsprechende Verordnung in Rheinland-Pfalz soll heute beschlossen werden und Montag in Kraft treten. Dreyer forderte die Bundesregierung auf, die Maskenversorgung für Menschen mit Grundsicherung bundesweit sicherzustellen. Außerdem müsse der Bund besonders Hilfsbedürftige Menschen mit einem Corona-Zuschuss finanziell unterstützen – etwa Alleinerziehende, oder Menschen mit Behinderung. Dies könne steigende Ausgaben beispielsweise für Hygieneartikel abfedern, sagte Dreyer.

AA swr red lapo