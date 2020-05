„Escape“: Kunstausstellung zur Corona-Krise

Der Künstler Bodo Korsig gibt uns in Trier Einblicke in seine Kunst. Mit großformatigen Filz-Arbeiten versucht er die Corona-Krise kreativ aufzuarbeiten. Seine zweite Heimat ist New York, wo er ebenfalls ausstellt. Kein Wunder also, dass ihn die dramatischen Bilder über die rasante Ausbreitung in den USA sehr beschäftigen. Uns hat er noch mehr über seine Kunst und die Ausstellung „Escape“ erzählt.