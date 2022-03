Was tat Ex-Umweltministerin Spiegel in der Flutnacht?

per Mail teilen

Die ehemalige Landesumweltministerin und heutige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) wird am Freitagabend vor dem rheinland-pfälzischen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Juli aussagen. Nachdem es zunächst so ausgesehen hatte, als sei Spiegel in der Flutnacht nicht erreichbar gewesen, hat nun der ehemalige Staatssekretär Erwin Manz anderes ausgesagt. SWR-Korrespondent Frederik Merx beobachtet den Tag im Untersuchungsausschuss.