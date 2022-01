Koordinationsstelle Luchs und Wolf in RLP eröffnet

Bitte Sperrfrist beachten - 12 Uhr

Anmoderation: Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Eder hat am Vormittag in Trippstadt im Landkreis Kaiserslautern das „Koordinationszentrum Luchs und Wolf“ eröffnet. Es soll helfen, das Nebeneinander von Wild- und Nutztieren zu erleichtern. Aus der SWR-Umweltredaktion Susanne Henn:

Der Wolf müsse als bedrohte Art geschützt werden, so Eder, gleichzeitig bräuchten aber auch die Nutztiere Schutz. Deshalb solle in nächster Zeit ein Wolfspaar, das für insgesamt 30 Nutztierrisse im Westerwald verantwortlich sein soll, mit Sendern ausgestattet werden. So ließe sich feststellen, wo sich die Wölfe gerade aufhielten und somit die nächsten Risse zu befürchten seien. Betroffene Weidehalter könnten sich dann etwa schnell und unbürokratisch Schutzzäune ausleihen. Zudem berate das Zentrum aber in ganz Rheinland-Pfalz bei der dauerhaften Anschaffung geeigneter Schutzzäune und Stallungen sowie bei der Beantragung entsprechender Fördergelder. Die Umweltministerin appellierte an alle Weidetierhalter- und -halterinnen, dieses Angebot auch zu nutzen. Wölfe könnten durch diese Zäune lernen, dass Weidetiere keine leichte Beute seien. Nur so ließe sich der Konflikt befrieden.